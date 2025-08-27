2025 yaz plaj stili: Örme bikiniler, asimetrik kesimler
Örme bikiniler, pullar, asimetrik kesimler ve fırfırlarla sahilde dikkat çekin. Tek parça mayolarla öne çıkarmak istediğiniz bölgeleri vurgulayın ve plajda şıklığı yakalayın.
Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından
Hazırlayan: Merve Güreş
Tek parça bir görünüm tercih etmek istiyorsanız, öne çıkarmak istediğiniz noktalara vurgu yapan mayoları tercih edebilirsiniz. Etro’nun beyaz şal desenli mayosu dikkatleri omuzlarınıza çekecek!
Moeva (Vakkorama) 15.710 TL
Muse For All 5450 TL
Zara 2090 TL