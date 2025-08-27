2025 yaz plaj stili: Örme bikiniler, asimetrik kesimler

Örme bikiniler, pullar, asimetrik kesimler ve fırfırlarla sahilde dikkat çekin. Tek parça mayolarla öne çıkarmak istediğiniz bölgeleri vurgulayın ve plajda şıklığı yakalayın.

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Hazırlayan: Merve Güreş

Tek parça bir görünüm tercih etmek istiyorsanız, öne çıkarmak istediğiniz noktalara vurgu yapan mayoları tercih edebilirsiniz. Etro’nun beyaz şal desenli mayosu dikkatleri omuzlarınıza çekecek!

