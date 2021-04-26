Elele

93. Oscar Ödülleri ve kırmızı halı görünümleri

Geçtiğimiz sene, dünya çapındaki karantinalar ilan edilmeden, hemen önce gerçekleşip Zoom üzerinden yapılan törenlerden biri olmamıştı Akademi Ödülleri. Bu sene de aşılama süreçlerinin Los Angeles semalarında yaygınlaşmasıyla, 93. Oscar Ödülleri yüz yüze yapıldı. İşte kırmızı halı görünümleri!

Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Geçtiğimiz sene, dünya çapındaki karantinalar ilan edilmeden, hemen önce gerçekleşip Zoom üzerinden yapılan törenlerden biri olmamış, kendine özgü ağırlığından vazgeçmemişti. 

Oscar’lı Nomadland’in konusu nedir? Oyuncuları kimler?Sinema & TelevizyonOscar’lı Nomadland’in konusu nedir? Oyuncuları kimler?

 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce de moda dünyasının en iyilerine de tanık olduk. Beğendiklerimiz, beğenmediklerimiz ve düşüncelerimizi kendimize sakladıklarımız eşliğinde, ünlü isimlerin birbirinden şık kırmızı halı görünümlerine göz atıyoruz...

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Academy (@theacademy)'in paylaştığı bir gönderi

Vanessa Kirby ve Gucci elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Academy (@theacademy)'in paylaştığı bir gönderi

Zendaya ve Valentino Haute Couture elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Academy (@theacademy)'in paylaştığı bir gönderi

Andra Day ve Vera Wang elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Academy (@theacademy)'in paylaştığı bir gönderi


Youn Yuh-jung ve Marmar Halim elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Academy (@theacademy)'in paylaştığı bir gönderi

Emerald Fennell ve Gucci elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Dern (@lauradern)'in paylaştığı bir gönderi

Laura Dern ve Oscar de la Renta elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halle Berry (@halleberry)'in paylaştığı bir gönderi

Halle Berry ve Dolce&Gabbana elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margot Robbie (@margotrobbie)'in paylaştığı bir gönderi


Margot Robbie ve Chanel Haute Couture elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Academy (@theacademy)'in paylaştığı bir gönderi

Carey Mulligan ve Valentino Haute Couture elbisesi

 

 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)'in paylaştığı bir gönderi

Reese Witherspoon ve Christian Dior elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regina King (@iamreginaking)'in paylaştığı bir gönderi

Regina King ve Louis Vuitton elbisesi

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivia Colman (@itsoliviacolman)'in paylaştığı bir gönderi

Olivia Colman ve Christian Dior Haute Couture elbisesi

 

2021 Oscar ödülleri sahiplerini bulduSinema & Televizyon2021 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

 