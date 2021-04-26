93. Oscar Ödülleri ve kırmızı halı görünümleri
Geçtiğimiz sene, dünya çapındaki karantinalar ilan edilmeden, hemen önce gerçekleşip Zoom üzerinden yapılan törenlerden biri olmamıştı Akademi Ödülleri. Bu sene de aşılama süreçlerinin Los Angeles semalarında yaygınlaşmasıyla, 93. Oscar Ödülleri yüz yüze yapıldı. İşte kırmızı halı görünümleri!
Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Geçtiğimiz sene, dünya çapındaki karantinalar ilan edilmeden, hemen önce gerçekleşip Zoom üzerinden yapılan törenlerden biri olmamış, kendine özgü ağırlığından vazgeçmemişti.
2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce de moda dünyasının en iyilerine de tanık olduk. Beğendiklerimiz, beğenmediklerimiz ve düşüncelerimizi kendimize sakladıklarımız eşliğinde, ünlü isimlerin birbirinden şık kırmızı halı görünümlerine göz atıyoruz...
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Vanessa Kirby ve Gucci elbisesi
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Zendaya ve Valentino Haute Couture elbisesi
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Andra Day ve Vera Wang elbisesi
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Youn Yuh-jung ve Marmar Halim elbisesi
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Emerald Fennell ve Gucci elbisesi
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Laura Dern ve Oscar de la Renta elbisesi
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Halle Berry ve Dolce&Gabbana elbisesi
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Margot Robbie ve Chanel Haute Couture elbisesi
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Carey Mulligan ve Valentino Haute Couture elbisesi
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Reese Witherspoon ve Christian Dior elbisesi
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Regina King ve Louis Vuitton elbisesi
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Olivia Colman ve Christian Dior Haute Couture elbisesi