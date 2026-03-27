Bu sezonun trend çantaları: Fonksiyonel ve şık tasarımlar
Bu sezon çantalar, stilinizin figuranı olmaktan çıkıp başrol koltuğuna oturuyor. Net formlar, işlev odaklı detaylar ve gösterişten uzak ama iddialı tasarımlar karşınızda! Podyumların ağırlık merkezindeki detaylar sade, etkisi ise net.
Hazırlayan: Merve Güreş
Britney aurası
Denim çantalar 2026’da Y2K Britney Spears ruhunu yeniden oyuna alıyor. 2000’lerin başındaki cesur ve eğlenceli tavır, bugün daha sade formlar ve dengeli görünümlerle geri dönüyor. Açık mavi yıkamalar ve dikiş detayları minimal kombinlerinize karakter katmanıza yardımcı olacaktır. Baştan aşağı denim giymediğiniz sürece, Britney’nin 2001 MTV anlarına ışınlanma riskiniz yok.
Salına salına
“Clean girl” görünümünü bir kenara bırakıp “messy girl” estetiğine doğru hızla ilerlerken, stilimizi harekete geçiren parçalara yöneliyoruz. Bilinçli dağınıklık görünümünü yakalarken cool tavırdan ödün vermek istemeyenler için, bu geçişin en kısa yolu saçaklar ve tüyler. Her hareketle yaşayan bu çantalar, stilin güçlü bir tamamlayıcısı. Minimal silüetleri yumuşatmak, keskin görünümleri akışkan hale getirmek isterseniz saçaklı veya tüylü bir tamamlayıcıdan daha iyisini bulamazsınız.
Doğanın derinliklerinde
Leopar, zebra ve yılan desenleri… Egzotik görünümler 2026 yılını çoktan ele geçirdi. İddialı görünümü zarif ve kıvrak şekilde taşımak istiyorsanız sizi doğanın desenlerine davet ediyoruz.