Elele'den Mayıs ayı moda haberleri

3 / 5

BULUNDU!

Özellikle ayakkabı ve çantalarıyla ‘it girl’lerin vazgeçilmezi olan Bottega Veneta markasının sosyal medya hesaplarını aniden kapatması, tüm Influencer’ların gözünden bir damla yaş süzülmesine neden olacak kadar büyük bir yankı uyandırmıştı. Aylar sonra olayın üstündeki sis perdesi aralanıyor ve markanın üç ayda bir yayınlayacağı yepyeni bir dijital dergi su yüzüne çıkıp tüm moda sektörüne muzip bir gülümseme bırakıyor. Reklam kaygısı olmayan bir dergi olarak Bottega Veneta, dijital raf ömrün su gibi olsun!