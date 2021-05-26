Elele'den Mayıs ayı moda haberleri

SENSİZ OLMAZ
Her yıl, mayıs ayının ilk pazartesine büyüleyici anlar zinciriyle bağlanan Met Gala; pandemi koşulları nedeniyle yepyeni bir takvimle karşımızda! 13 Eylül tarihinde gerçekleşecek Met Gala 2021’e, şair ve aktivist Amanda Gorman ve tasarımcı Tom Ford ev sahipliği yapıyor. Galanın teması ise henüz kesinleşmedi. 2019 yılında Susan Sontag’ın ‘Notes on Camp’ makalesinden ilhamla Camp: Notes on Fashion (Camp: Moda Üzerine Notlar) temasıyla en renkli Met Gala törenlerinden birine şahit olmuştuk. Yanılıyor muyuz? Sevgili Katy Perry, ekstra büyük boy patates kızartmamızla birlikte; bu yılki temaya da inanmışlığını merakla bekliyoruz!
‘O’ BLAZER
Bu sezon her moda tutkunu bireyin, stiliyle varoluş mücadelesinde yanına alması gereken o parçayı Heidi Klum açıklıyor: Yeşil blazer. Geçtiğimiz ayın en favori sokak stili görünümlerinden birine imza atan Klum, başta Versace’nin 2021 İlkbahar/Yaz Defilesi olmak üzere pek çok markanın ateşlediği trend fitilini yeniden alevlendiriyor!
BULUNDU!
Özellikle ayakkabı ve çantalarıyla ‘it girl’lerin vazgeçilmezi olan Bottega Veneta markasının sosyal medya hesaplarını aniden kapatması, tüm Influencer’ların gözünden bir damla yaş süzülmesine neden olacak kadar büyük bir yankı uyandırmıştı. Aylar sonra olayın üstündeki sis perdesi aralanıyor ve markanın üç ayda bir yayınlayacağı yepyeni bir dijital dergi su yüzüne çıkıp tüm moda sektörüne muzip bir gülümseme bırakıyor. Reklam kaygısı olmayan bir dergi olarak Bottega Veneta, dijital raf ömrün su gibi olsun!
CAZİBE 2.0
Bir nevi cazibenin eş anlamlısı Mugler’ın, ‘Part 02’ olarak isimlendirdiği 2021 İlkbahar/Yaz fütüristik sanal şovunda, açılışı Bella Hadid yapıyor! Üstelik, neredeyse fantastik bir filmin içindeymişçesine ‘podyuma fırlatılıyor’ desek daha doğru olabilir. Koleksiyon simetrik formlar, keskin ve şık ceketlerle Mugler’ın karakteristik kimliğine sadık kalarak kadın gücünün büyüklüğünü kutluyor.