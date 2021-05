Elele'den Mayıs ayı moda haberleri

1 / 5

SENSİZ OLMAZ

Her yıl, mayıs ayının ilk pazartesine büyüleyici anlar zinciriyle bağlanan Met Gala; pandemi koşulları nedeniyle yepyeni bir takvimle karşımızda! 13 Eylül tarihinde gerçekleşecek Met Gala 2021’e, şair ve aktivist Amanda Gorman ve tasarımcı Tom Ford ev sahipliği yapıyor. Galanın teması ise henüz kesinleşmedi. 2019 yılında Susan Sontag’ın ‘Notes on Camp’ makalesinden ilhamla Camp: Notes on Fashion (Camp: Moda Üzerine Notlar) temasıyla en renkli Met Gala törenlerinden birine şahit olmuştuk. Yanılıyor muyuz? Sevgili Katy Perry, ekstra büyük boy patates kızartmamızla birlikte; bu yılki temaya da inanmışlığını merakla bekliyoruz!