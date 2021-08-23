Moda: Çılgın kalabalıktan uzak

Güneşi ve esen ılık rüzgarı tenimizde hissederken, kızgın kumlardan serin sulara ilk adımı atıyor ve kendimizi denizin sakinleştirici kollarına bırakıyoruz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren bu yolculukta, doğanın renklerinin hakimiyetinde sıcak bir yaz rüyası görüyoruz.
FOTOĞRAF: BATURALP YILMAZ
STYLING: BİLGECAN KOÇANA
SAÇ: İSMAİL İNAN
MAKYAJ: MUSTAFA IŞIK
FOTOĞRAF ASİSTANI: SALİH ÇELİK
MODA EDİTÖRÜ ASİSTANLARI: BARIŞ TAŞDEMİROĞLU, MERT EKEN
PANTOLON: AREA (V2K DESIGNERS) 9250 TL
BRA: CUP OF STARS 350 TL
HIRKA: CUP OF STARS 1200 TL
KÜPE: JCM LONDON 750 TL
AYAKKABI: PARIS TEXAS (V2K DESIGNERS) 5450 TL
BİLEKLİK: VINTAGE ISTANBUL 180 TL
PANTOLON: AREA (V2K DESIGNERS) 9250 TL
BRA: CUP OF STARS 350 TL
HIRKA: CUP OF STARS 1200 TL
KÜPE: JCM LONDON 750 TL
AYAKKABI: PARIS TEXAS (V2K DESIGNERS) 5450 TL
BİLEKLİK: VINTAGE ISTANBUL 180 TL
GÖMLEK: VERSACE (BEYMEN) 8150 TL
BİKİNİ ALTI: CUP OF STARS 650 TL
BRA: CUP OF STARS 360 TL
KÜPE: VINTAGE ISTANBUL 135 TL
GÖZLÜK: ANDY WOLF (SHOPI GO) 2690 TL
ÇANTA: TELFAR (SHOPİ GO) 1890 TL
AYAKKABI: BOTTEGA VENETA (BEYMEN) 11750 TL