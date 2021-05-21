Moda: İnkar, bekleyiş, uyanış!
Hayatınızın hangi evresindesiniz? Siz bunlardan hangisi olmayı seçerdiniz? Modanın taraflı bakış açısıyla bir terapi seansındayız. Terapistinizin teşhisi; kişilik bölünmesi olabilirdi belki ama moda dünyasının teşhisi ‘farklı olan kazanır!’
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FOTOĞRAF: SAMET TÜRKAN
STYLING: MELİH MIZRAK
SAÇ: MERTCAN PEKGÜZEL
MAKYAJ: DOĞUKAN TUNCER
STYLING ASİSTANLARI: ELİF DUR, BERKE YILDIZ
SAÇ ASİSTANI: DENİZ YILDIZ
MODEL: OLITA PIMONOVA/TRUE MODELS
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ZİNCİR ÜST: ZYGIELLE 1699 TL
ETEK: SELİM BAKLACI 838 TL
TASMA KOLYE: STUDIO NO’ID 320 TL
UZUN KOLYE: STUDIO NO’ID 295 TL
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TULUM: NOCTURNE 899 TL
KÜPE: QUAJE 350 TL
ÇANTA: HANE ATÖLYE 220 TL
AYAKKABI: LAURA ROZA 299 TL
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BÜSTİYER: CİHAN NACAR 1900 TL
ELDİVEN: ELI PEACOCK 750 TL
KOLYE: STUDIO NO’ID 450 TL