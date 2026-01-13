Trend alarmı: Düz kesim jean’ler yeniden yükselişte
2026 denim modasında, hacimli kalıplar, yerini bacak boyunu uzun gösteren sade ve net silüetlere bırakıyor. 90’ların ikonik düz kesimlerinden ilham alan bu yeni trend, kışlık botlar ve klasik parçalarla birleşerek zahmetsiz bir şıklık sunuyor. Yeniden gardıroplara dönen bu düz kesim “cigarette” denimler, günümüz sokak stilinin en güçlü trendlerinden biri haline geliyor.
Moda dünyasının öncü isimleri ve stil profesyonellerinin tercihlerinde son dönemde belirgin bir yön değişimi yaşanıyor. Her büyük dönüşümde olduğu gibi bu değişim de ilk olarak podyumlarda kendini göstermişti.
2026'NIN DENİM STİLİ ARTIK DAHA YALIN SİLÜETLERE YÖNELİYOR
Daha birkaç ay öncesine kadar modern bir stilin vazgeçilmezi sayılan geniş ve kavisli "barrel" denimler, yerini daha önceden sıklıkla günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan sakin formlara bırakmaya başladı. Hacimli ve baggy modeller moda dünyasında hala popülerliğini korusa da, 2026’nın denim stili artık daha net ve yalın silüetlere yöneliyor.
ZARİF HATLARA GEÇİŞ
Bu değişim, 2000’lerin o dar ve düşük bel modellerine bir dönüş değil; aksine vücudu yormadan, boyu uzun gösteren zarif hatlara bir geçiş niteliğinde.
KLASİK "CIGARETTE" MODELLERİ YENİDEN ÖN PLANDA
90’ların bacak boyunu yukarı çeken düz kesimleri ve klasik "cigarette" modelleri yeniden ön planda. Üst kısmı tam oturan, aşağıya doğru ise hafif bir rahatlık sunan bu yeni nesil jeanler, kışlık botlar ve her türlü örgü parça ile birleştiğinde ortaya kusursuz ve çabasız bir şıklık çıkarıyor.