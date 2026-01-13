Trend alarmı: Düz kesim jean’ler yeniden yükselişte

2026'NIN DENİM STİLİ ARTIK DAHA YALIN SİLÜETLERE YÖNELİYOR

Daha birkaç ay öncesine kadar modern bir stilin vazgeçilmezi sayılan geniş ve kavisli "barrel" denimler, yerini daha önceden sıklıkla günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan sakin formlara bırakmaya başladı. Hacimli ve baggy modeller moda dünyasında hala popülerliğini korusa da, 2026’nın denim stili artık daha net ve yalın silüetlere yöneliyor.