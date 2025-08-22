Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın odasını gösterdi

1 / 5
2021 yılında Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sabancı çifti 2 yıl önce ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı.
Çift, dünyaya gelen kızlarına 'Arzu Alara' adını verdi. Arzu Alara'nın ikinci yaş günü için geçtiğimiz günlerde yalıda bir organizasyon düzenlendi.
Nazlı Sabancı'nın yayınladığı doğum günü kareleri beğeni toplarken şimdi de yalıdaki oyun odası sosyal medyayı salladı.
Adeta bir masal evi gibi görünen oyun odası çok beğenildi.