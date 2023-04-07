Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dünyada gündem oldu
Netflix'te yayınlanan yerli dizi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuların başarılı performansı ve dikkat çeken konusuyla tüm dünyada listeleri alt üst etti. Dizi, Netflix'in haftalık verilerine göre zirveye çıktı.
1 / 7
'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi Netflix’te 24 Mart’ta izleyici karşısına çıktı. Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı yapım yalnızca ülkemizde değil dünya çapında beğeni topladı.
2 / 7
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Netflix'in haftalık verilerine göre, üst üste ikinci haftada da dünya çapında en çok izlenen diziler arasında yer almayı başardı.
3 / 7
Örneğin, 2 Nisan'da sona eren 7 günlük dönem için, dizi 35,8 milyon saat izlendi ve bu, onu dünyanın İngilizce olmayan 1 numaralı yapımı yaptı.
4 / 7
Dizi, 27 Mart-2 Nisan haftası 78 ülkede Top 10 listesinde yer aldı.
İngiliz listesinde 3. sıraya otururken, Love is Blind Sezon 4'ün hemen arkasına yerleşti.