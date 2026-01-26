Numerolojide 7 sayısının anlamı

YAŞAM YOLUNUZDA '7' OLUP OLMADIĞI NASIL HESAPLANIR?

Yaşam yolunuz, bu dünyadaki ruhsal iş tanımınızdır. 1 ile 9 arasındaki rakamlardan veya 11, 22, 33, 44 gibi "Üstat Sayılar"dan oluşur. Her yaşamda, öğrenmek istediğimiz yeni derse göre farklı bir yola dahil olunur.

Kendi numaranızı bulmak için doğum tarihinizdeki tüm rakamları yan yana toplayın. Örneğin; 23.05.1950 doğumlu biri için:

2+3+5+1+9+5+0 = 25

2+5 = 7

Bu sonuç, kişinin 25/7 yolunda olduğunu gösterir.