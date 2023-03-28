Oruç tutarken enerjiyi koruyan 10 yiyecek
Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler tüketmek oruç tutmayı daha kolay hale getirebilir. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek Yılmaz, Ramazanda enerjinizi koruyacak 10 besinden bahsetti.
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1-Yumurta: tam protein kaynağı olarak özellikle sahur sofralarında yer alarak gün boyu enerjimizi koruyacak temel besin.
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2. Özellikle ev yoğurdu ve kefir gibi süt ürünleri.
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3. Az yağlı kırmızı et ürünleri: Protein ve B12 vitamini sağlayarak ramazanda enerjimizi yükselten en önemi besinlerdendir.
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4.Kurubaklagiller: kaliteli lif ve vitamin içeriği ile ramazan ayının da vazgeçilmez besin grubudur.