Paris Hilton Türkiye-ABD maçını ön sıradan izledi

Dünya Kupası'na veda etmesi daha önce kesinleşen Türkiye'nin, prestij mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup ettiği tarihi gruptaki son maç, sahadaki futboldan ziyade tribünlerdeki rasyonel ihtişamıyla hafızalara kazındı. Dünyanın kilitlendiği mücadelede tribünler, Paris Hilton ve ailesine dikkat çekti.

Elele Online

Elele Online
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Paris Hilton Türkiye-ABD maçını ön sıradan izledi - Resim : 1

2026 FIFA Dünya Kupası’ndan elenen Türkiye, gruptaki son maçında ABD’yi 3-2 yendi. Gollerin coşturduğu Los Angeles Stadı’nda sahadaki oyuncular kadar tribünler de dikkat çekiciydi.

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Paris Hilton Türkiye-ABD maçını ön sıradan izledi - Resim : 2

Paris Hilton, maça eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla katıldı.

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Paris Hilton Türkiye-ABD maçını ön sıradan izledi - Resim : 3

Hilton, maç öncesinde karşılaşmanın topunu sahaya getiren isimler arasındaydı. Ünlü isim, sahaya çocuklarıyla birlikte çıktı.

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Paris Hilton Türkiye-ABD maçını ön sıradan izledi - Resim : 4

Amerikalı oyuncu Joey King, bir Türkle evli olan ablasından dolayı Türkiye'yi yakından tanıyor. King, ABD-Türkiye maçında ay-yıldızlı forma giyerek Türk Milli Takımı'nı desteklemeyi tercih etti.