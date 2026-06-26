Paris Hilton Türkiye-ABD maçını ön sıradan izledi
Dünya Kupası'na veda etmesi daha önce kesinleşen Türkiye'nin, prestij mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup ettiği tarihi gruptaki son maç, sahadaki futboldan ziyade tribünlerdeki rasyonel ihtişamıyla hafızalara kazındı. Dünyanın kilitlendiği mücadelede tribünler, Paris Hilton ve ailesine dikkat çekti.
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2026 FIFA Dünya Kupası’ndan elenen Türkiye, gruptaki son maçında ABD’yi 3-2 yendi. Gollerin coşturduğu Los Angeles Stadı’nda sahadaki oyuncular kadar tribünler de dikkat çekiciydi.
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Paris Hilton, maça eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla katıldı.
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Hilton, maç öncesinde karşılaşmanın topunu sahaya getiren isimler arasındaydı. Ünlü isim, sahaya çocuklarıyla birlikte çıktı.
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Amerikalı oyuncu Joey King, bir Türkle evli olan ablasından dolayı Türkiye'yi yakından tanıyor. King, ABD-Türkiye maçında ay-yıldızlı forma giyerek Türk Milli Takımı'nı desteklemeyi tercih etti.