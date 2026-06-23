Podyum trendleri nasıl giyilir? 2026 sezonundan ilham veren kombinler
Podyumları izlemek çok güzel, evet. Peki ya onları giymek istersek? İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonlarında gördüğümüz güçlü görünümleri, doğru parçalarla gündelik stilinize adapte etmeye geldik. Parmaklarınız hazır ve şarjınız tam ise, hemen onları sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz!
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Hazırlayan: Merve Güreş
Yeni koleksiyonlarda gördüklerinizi birebir giymek zorunda değilsiniz. Doğru parçaları seçin, oranı kurun ve kendi versiyonunuzu yaratın.
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Pandora 4419 TL
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Koton 2399,99 TL
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İpekyol 2299,50 TL