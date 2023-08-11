10 uzmandan 10 diyet listesi

Kilo vermenin sağlıklı yolu

Beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak

1. gün

Sabah

2 yumurta

Bol yeşillik

3 tam ceviz

1 dilim tam buğday/çavdar/ekşi mayalı ekmek

Öğle

6 yemek kaşığı mercimek yemeği

2-3 yemek kaşığı bulgur

1 kase yoğurt

Ara öğün

1 porsiyon taze meyve (1 küçük elma, 1 küçük muz + 10-15 çiğ badem)

Akşam

Vicdan çorbası (sınırsız)

Bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ile)

50 gram lor peynir

2. gün

Sabah

1 kase yoğurt veya 1 su bardağı süt

2-3 yemek kaşığı yulaf

1 küçük muz

Tarçın

Öğle

6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

1 kase yoğurt

Ara öğün

2 kuru kayısı

2 ceviz

Akşam

Izgara somon

Buharda sebze

3. gün

Sabah

1 dilim peynir

1 dilim tam buğday/çavdar/ekşi mayalı ekmek

Bol yeşillik

7-8 adet zeytin

Öğle

Vicdan Çorbası (sınırsız)

Bol Yeşillikli Salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ile)

50 gram lor peynir

Ara öğün

2 adet yulaflı kurabiye

Akşam

Mercimekli karabuğdaylı salata

4. gün

Sabah

1 su bardağı badem sütü + 3-4 yemek kaşığı granola + 7-8 çilek

Öğle

Ton balıklı salata

Ara öğün

2 kuru kayısı + 2 ceviz

Akşam

2 adet zeytinyağlı enginar

5. gün

Sabah

1 yumurta, 1/2 avokado veya 3 ceviz, bol yeşillik (limon ile)

1 dilim tam buğday/çavdar/ekşi mayalı ekmek

Öğle

Vicdan çorbası (sınırsız)

Bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ile)

50 g lor peynir

Ara öğün

1 porsiyon taze meyve (1 küçük elma, 1 küçük muz + 10-15 çiğ badem)

Akşam

Izgara köfte (4 adet)

Bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ile)

6. gün

Sabah

1 kase yoğurt, 3 dilim ananas, 1 çay kaşığı tarçın, 2-3 yemek kaşığı granola

Öğle

Izgara tavuk ile salata

Ara öğün

20 g bitter çikolata

Bitkisel süt ile kahve

Akşam yemeği

Mantar sote + bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı)

7. gün

Sabah

1 sarı, 3 yumurta beyazı ile sebzeli omlet

Bol yeşillik

1 dilim tam buğday/çavdar/ekşi mayalı ekmek

Öğle

6-8 yemek kaşığı nohutlu semizotu, 1 kase yoğurt

Ara öğün

Yeşil içecek

Akşam

Zerdeçallı enginar salatası

TARİFLER

Vicdan çorbası

2 kabak (veya yarım kilo ıspanak)

2 soğan

2 domates

2 yemek kaşığı bulgur veya mercimek

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 demet nane

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

Kuru nane, istenirse pul biber, sarımsak az tuz 2-3 bardak su ile haşlanıp blender sonrası veya taneli olarak büyük bir kase ile içilebilir.

Yeşil detoks

1/2 muz veya 1 ince dilim ananas

1 adet yeşil elma

1 avuç ıspanak

1/2 demet maydanoz

Taze nane yaprakları

1 limon suyu

1 çay bardağı su veya maden suyu ile blender’dan geçirin.

Zerdeçallı enginar salata

2 adet enginar

Marul

Nane

Dereotu

Yeşil soğan

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağı konan bir tavaya zerdeçal, karabiber eklenerek dilimlenmiş enginarlar sotelenir. Büyük bir kasenin içerisine doğranmış olan marul, nane, dereotu, yeşil soğan konur ve karıştırılır. Salataya limon suyu, tuz, zeytinyağı ve nar ekşisi de eklenerek karıştırılır. Son olarak enginarlar da üzerine eklenerek servis edilir.

Not:

Bu beslenme programı örnek bir menü olup yaş, cinsiyet, boy, kilo, hastalık durumu gibi faktörlerle kişiden kişiye değişebilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmede en önemli adım, beslenme uzmanı ve hekim kontrolünde size özel planlanmış̧ bir diyet reçetesi uygulamanızdır.