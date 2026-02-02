Şehir düşü: Hareketin içindeki şıklık
Şehir kendi ritmini yazıyor, atılan her adım şehrin acımasız koreografisinin bir parçası haline geliyor. Her köşe, her kavşak, her adım, her tırmanış insanı şehir hayatının temposuna daha da yaklaştırıyor. Topuklar metronom gibi kaldırıma vururken, hızla ilerleyen hayatın temposuna ve bu ritme ayak uyduruşumuza eşlik ediyor. Her zaman zarif, her zaman genç ve her zaman dikkat çekici... Metropol kaosunun içinde stil hareketsiz durmak değil, kaosun içinde zarifçe koşmaktır.
1 / 14
Fotoğraf: Yusuf Kasap
Kreatif & Styling: Safiye Kaptanoğlu
Saç: Adem Şekel
Makyaj: Akın Sert
Video: Buğra Zor
DOP: Emir Efir
Video Editör: Emir Efir
Fotoğraf Asistanı: Cem Boran Han
Styling Asistanları: Elif Hoşgör, Rümeysa Üstün
Prodüksiyon: Buğra Zor, Günizi Demir
Model: Gabriela Stempien / Moon Models
2 / 14
Kürk: Editöre ait.
Şort: Zara
Ayakkabı: Zara
Küpe: Cos
Çorap: Penti
3 / 14
4 / 14
