Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi

Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü isim Instagram hesabından yakın arkadaşlarıyla kutladığı 'bekarlığa veda' partisinden fotoğraflar paylaştı.

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Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi - Resim : 1

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi.

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Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi - Resim : 2

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından partiye dair fotoğraflar paylaştı. Subaşı paylaşımına, "Bekarlığa veda day 2" notunu ekledi.

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Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi - Resim : 3

Partide beyaz mini elbise ve kısa bir duvak tercih eden Subaşı arkadaşları ile bol bol fotoğraf çektirdi. 

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Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi - Resim : 4

5 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde evleneceklerini açıklayan çift, görkemli bir düğün için hazırlıklarını sürdürüyor.