Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi
Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü isim Instagram hesabından yakın arkadaşlarıyla kutladığı 'bekarlığa veda' partisinden fotoğraflar paylaştı.
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi.
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Şeyma Subaşı, Instagram hesabından partiye dair fotoğraflar paylaştı. Subaşı paylaşımına, "Bekarlığa veda day 2" notunu ekledi.
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Partide beyaz mini elbise ve kısa bir duvak tercih eden Subaşı arkadaşları ile bol bol fotoğraf çektirdi.
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5 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde evleneceklerini açıklayan çift, görkemli bir düğün için hazırlıklarını sürdürüyor.