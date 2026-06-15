Sezonun renk paleti: İlkbahar/Yaz 2026’da öne çıkan moda tonları

Hazırlayan: Merve Güreş
Alışkanlık haline gelen nötr paletler yerini daha cesur, daha enerjik tonlara bırakmaya hazırlanıyor. Mint yeşili, hardal sarısı, kobalt mavi ve şeker pembesi sezonun ruhunu belirleyen ana renkler olarak şimdiden bu yaza göz kırpıyor. Bu dönüşüm sadece renk seçimiyle sınırlı değil, aynı zamanda bir ruh halini temsil ediyor. Baştan aşağı tek renk giyinmek, sezonun en güçlü stil oyunlarından biri. Tonsürton kombinler ise uğraşılmamış gibi görünse de hayli vurucu bir etkiye sahip.
Kobalt mavisi
Soğuk, keskin ve iddialı. İlkbahar/Yaz 2026’da kobalt mavisi, tartışmasız şekilde güç gösterisi yaptı. Podyumlarda neredeyse bir üniforma gibi kullanıldı. Valentino ve Loewe koleksiyonlarında baştan aşağı kobalt görünümler, rengin ne kadar dominant olabileceğini gösterdi. Bu tonun en güçlü tarafı, minimal formlarda bile maksimum etki yaratması. Ne desene ihtiyaç duyuyor ne de fazla aksesuara. Kobalt, bu sezon sade ama güçlü görünmenin en net yolu.
Patlıcan moru
Romantizmden uzak, yoğun ve biraz da karanlık. Morun en güçlü hali geri döndü. İlkbahar/Yaz 2026’da mor, yumuşak bir ton olmaktan tamamen uzaklaşıyor. Gucci ve Versace koleksiyonlarında gördüğümüz patlıcan moru, kırmızı ve lacivertle birleşerek büyük bir etki yaratıyor. Bu ton stilinize bir karakter katmaya geldi.
Yeşilin 50 tonu
İlkbahar/Yaz 2026’da yeşil, klasik pastel algısını geride bırakıyor ve çok daha güçlü bir ifade kazanıyor. Mint tonları yükselişte olsa da yeşil bu sezon “tatlı” olmaktan biraz daha uzak. Chanel romantik ve transparan bir etki sunarken, Dior daha sade ve güçlü bir çizgi izliyor, Armani Privé ise monokrom ve net bir duruşla öne çıkıyor. Öte yandan “chartreuse” ve asidik yeşiller de sahnede kalmaya devam ediyor. Prada, Alaia ve Ashlyn gibi markalarla birlikte yeşil, gardıroplarınızın taze kanı olmaya geliyor!