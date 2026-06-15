Sezonun renk paleti: İlkbahar/Yaz 2026’da öne çıkan moda tonları

Yeşilin 50 tonu

İlkbahar/Yaz 2026’da yeşil, klasik pastel algısını geride bırakıyor ve çok daha güçlü bir ifade kazanıyor. Mint tonları yükselişte olsa da yeşil bu sezon “tatlı” olmaktan biraz daha uzak. Chanel romantik ve transparan bir etki sunarken, Dior daha sade ve güçlü bir çizgi izliyor, Armani Privé ise monokrom ve net bir duruşla öne çıkıyor. Öte yandan “chartreuse” ve asidik yeşiller de sahnede kalmaya devam ediyor. Prada, Alaia ve Ashlyn gibi markalarla birlikte yeşil, gardıroplarınızın taze kanı olmaya geliyor!