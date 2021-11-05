Sonbaharın tüm tonlarını makyajınıza taşıyacağınız 12 ürün

DRAMATİK ETKİ

Göz makyajında dramatik etki denince akla gelen ilk şey ışık-gölge oyunları. Buğulu bir göz makyajı için renkleri açıktan koyuya doğru yumuşak bir geçiş yapacak şekilde birbirine yedirin. Gri-siyah, bej-kahve ya da pembe-mor kombinasyonları gözlerinizi öne çıkarmak için ideal. Makyajınızı göz kalemi, eyeliner ve maskara ile sonlandırmayı unutmayın.

Hazırlayan: Gülru İncu