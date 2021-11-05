Sonbaharın tüm tonlarını makyajınıza taşıyacağınız 12 ürün
Bejler, kahve tonları, buğulu bakışlar, gotik dudaklar… Kurumuş yaprakların sesini duyuyor musunuz? Sonbaharın tüm tonlarını makyajınıza taşımaya hazır olun. Anahtar kelimelerimiz; kedi gözü makyaj için bolca eyeliner ve maskara, şarap rengi dudaklar ve nude bir ten.
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DRAMATİK ETKİ
Göz makyajında dramatik etki denince akla gelen ilk şey ışık-gölge oyunları. Buğulu bir göz makyajı için renkleri açıktan koyuya doğru yumuşak bir geçiş yapacak şekilde birbirine yedirin. Gri-siyah, bej-kahve ya da pembe-mor kombinasyonları gözlerinizi öne çıkarmak için ideal. Makyajınızı göz kalemi, eyeliner ve maskara ile sonlandırmayı unutmayın.
Hazırlayan: Gülru İncu
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LANCOME HYPNOSE DRAMA MASKARA 319 TL
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ESTEE LAUDER EYELINER 255 TL
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CHANEL ALLIK 475 TL