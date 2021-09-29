Stil: 2021 sonbahar ‘Z raporu’
Oyun kurucu,cüretkar ve dünyanın hatalı sürümünde ‘gelecek nesillerden umutluyuz’ sorumluluğunu kabul etmeden, yalnızca kendi bildiklerini okuyanlar. Z jenerasyonu temsilcilerinden Naomi Osaka, Millie Bobby Brown, Billie Eilish ve Greta Thunberg’in perspektifinden 2021 sonbahar ‘Z raporu’ karşınızda
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Hazırlayan: Simay Engür
23 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka, 2018 yılında ilk Grand Slam şampiyonluğunu; Serena Williams’ı mağlup ederek kazandı. Sahanın dışındaysa ırkçılıkla mücadele eden bir aktivist. Netflix yapımı ‘Naomi Osaka’ belgeselindeyse Osaka’nın çarpıcı yükselişine şahit oluyoruz.
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Lacoste 2021 Sonbahar Koleksiyonu’ndan, kortun pes etmeyenlerine saygı duruşu!
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Farklı yollarda, birbirine hayran iki şampiyon! Katıldığı ilk Met Gala’da Beyonce, Armani Prive elbisesiyle… Bu ay gözlerimizse 13 Eylül’deki Met Gala’nın ev sahiplerinden Naomi Osaka’da!
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12 yaşında, Stranger Things dizisinde sessizliğiyle dev bir oyunculuk sergileyerek hayatımıza girdi. 2004 doğumlu Millie Bobby Brown , hiç şüphesiz ki Z kuşağının tam bir leydisi.