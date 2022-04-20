Stil: Canım nasıl isterse!
Tarihi çoktan geçmiş kalıplara sığınmaktan, savunmaktan ve onların yılmaz birer bekçisi olmaktan vazgeçmeyen herkes; size sezon trendlerinden kötü haberlerimiz var. Bu baharda da kadınların ne giyeceğine, sadece keyifleri karar veriyor. Artık siz, belki başka bahara…
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76 yaşındaki oyuncu Helen Mirren, katıldığı her kırmızı halıya zamansız bir gülücük konduruyor!
Hazırlayan: Simay Engür
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40 yaşında işinden istifa edip, kendi gelinlik butiğini açan gelinlik otoritesi, tasarımcı Vera Wang’in 1990 yılından gelinlik defilesi, hayatının ikinci baharı değil. O, sayısız baharları moda dünyasına armağan ediyor.
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58 yaşında ve boşanmış bir kadın, Gloria. Hayatın tadını çıkarmak için daha doğru bir zaman olamazdı onun için… Şimdi, ‘elini eteğini çek’ diyenlerin gözü yaşlı.
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Mitolojideki kutsal anne Madonna değil belki; ama karnını özgür bırakanlar kulübü lideri Madonna olarak bizim için sonsuza dek kutsal!