Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı
Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte Time Dergisi'nin listesindeki birbirinden ünlü isimler...
SANATÇILAR LİSTESİ
COLIN FARREL
Robert Pattinson'ın Batman canlandırdığı "Batman" filminde Penguin karakterine hayat veren ve performansıya övgü toplayan oyuncu, ödüllü The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
SALMA HAYEK
Sanatçılar kategorisindeki diğer isimler ise şöyle;
Rian Johnson, Ali Wong, Neil Gaiman, Colin Farrell Michael B. Jordan, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Zoe Saldaña, Lea Michele, Jerrod Carmichael, Judy Blume, Simone Leigh, Wolfgang Tillmans, Suzan-Lori Parks, Shervin Hajipour, El Anatsu, Colleen Hoover ve Steve Lacy.
İKONLAR LİSTESİ
HALUK LEVENT
İkonlar listesinde yer alan isimler arasında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de vardı.
Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.
SHAH RUKH KHAN
İkonlar listesinin diğer isimleri şöyle:
White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler de İkonlar listesinde yer aldı.