Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte Time Dergisi'nin listesindeki birbirinden ünlü isimler...

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Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - Resim : 1

SANATÇILAR LİSTESİ

COLIN FARREL

Robert Pattinson'ın Batman canlandırdığı "Batman" filminde Penguin karakterine hayat veren ve performansıya övgü toplayan oyuncu, ödüllü The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

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Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - Resim : 2

SALMA HAYEK

Sanatçılar kategorisindeki diğer isimler ise şöyle;

Rian Johnson, Ali Wong, Neil Gaiman, Colin Farrell Michael B. Jordan, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Zoe Saldaña, Lea Michele, Jerrod Carmichael, Judy Blume, Simone Leigh, Wolfgang Tillmans, Suzan-Lori Parks, Shervin Hajipour, El Anatsu, Colleen Hoover ve Steve Lacy.

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Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - Resim : 3

İKONLAR LİSTESİ

HALUK LEVENT

İkonlar listesinde yer alan isimler arasında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de vardı.

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - Resim : 4

SHAH RUKH KHAN

İkonlar listesinin diğer isimleri şöyle:

White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler de İkonlar listesinde yer aldı.