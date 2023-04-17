Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

İKONLAR LİSTESİ

HALUK LEVENT

İkonlar listesinde yer alan isimler arasında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de vardı.

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.