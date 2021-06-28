Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ilk görüntüler...
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan Taner Ölmez kendi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile dünya evine girdi.
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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, nikah öncesi basın mensuplarının karşısına geçip soruları yanıtladı.
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Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi. Ünlü çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taner Ölmez, “Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Pandemiden dolayı az kişiyle düğünümüzü yapıyoruz” dedi.
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Ece Çeşmioğlu ise “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir gündü. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah hep böyle devam eder” diyerek mutluluğunu belirtti.