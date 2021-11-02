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Ünlülerin birbirinden ilginç Cadılar Bayramı kostümleri

Bu Cadılar Bayramında da ünlüler ilgi çekici kostümlerini sosyal medyada paylaştı. Bu yıl dikkat çeken isimler Ariana Grande, Hailey Bieber ve Harry Styles oldu. Ünlülerin 2021 Halloween için tercih ettiği kostümleri ve büründükleri karakterleri inceledik. İşte ünlü isimlerin en dikkat çekenleri...

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Harry Styles, bu Cadılar Bayramın'da Oz büyücüsü Dorothy Gale karakterine büründü

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@harrystyles'in paylaştığı bir gönderi

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Chiara Ferragni ailesi Adams Family oldu

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John Legend ailesi de bu yıl Adams Family karakterlerine büründüler

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Hailey Bieber bu yıl Britney Spears oldu 