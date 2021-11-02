Ünlülerin birbirinden ilginç Cadılar Bayramı kostümleri
Bu Cadılar Bayramında da ünlüler ilgi çekici kostümlerini sosyal medyada paylaştı. Bu yıl dikkat çeken isimler Ariana Grande, Hailey Bieber ve Harry Styles oldu. Ünlülerin 2021 Halloween için tercih ettiği kostümleri ve büründükleri karakterleri inceledik. İşte ünlü isimlerin en dikkat çekenleri...
1 / 24
Harry Styles, bu Cadılar Bayramın'da Oz büyücüsü Dorothy Gale karakterine büründü
Bu gönderiyi Instagram'da gör
2 / 24
Chiara Ferragni ailesi Adams Family oldu
Bu gönderiyi Instagram'da gör
3 / 24
John Legend ailesi de bu yıl Adams Family karakterlerine büründüler
Bu gönderiyi Instagram'da gör
4 / 24
Hailey Bieber bu yıl Britney Spears oldu
Bu gönderiyi Instagram'da gör