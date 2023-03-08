'Bir kadın dünyayı değiştirebilir'

MELİSA SÖZEN

Sadece kendi kültürümüzde, kendi topraklarımızda değil tüm dünya üzerinde aynı şiddet, gericilik, eşitsizlik ve korkuya karşı mücadele ediyoruz. Cesur, güçlü, aydınlık, üretken, şefkatli kız kardeşlerim, günümüz kutlu olsun. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz.

#8Mart