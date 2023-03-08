'Bir kadın dünyayı değiştirebilir'

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DEMET EVGAR
Depremin üzerinden 30 gün geçse de açtığı yaralar yıllarca kapanamayacak kadar büyük. Ülkemizde milyonlarca kadın ve kız çocuğu aileleri ile birlikte bu tablonun içinde yaşıyor.
O yüzden bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dayanışmanın, yaraları sarmanın, birlikte iyileşmenin, kızkardeşliğin 8 Mart'ı.
#DünyaKadınlarGünü
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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DOĞA RUTKAY
Günümüz kutlu olsun
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MELİSA SÖZEN
Sadece kendi kültürümüzde, kendi topraklarımızda değil tüm dünya üzerinde aynı şiddet, gericilik, eşitsizlik ve korkuya karşı mücadele ediyoruz. Cesur, güçlü, aydınlık, üretken, şefkatli kız kardeşlerim, günümüz kutlu olsun. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz.
#8Mart