'Bir kadın dünyayı değiştirebilir'

Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlü isimlerin mesajları...

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DEMET EVGAR

Depremin üzerinden 30 gün geçse de açtığı yaralar yıllarca kapanamayacak kadar büyük.  Ülkemizde milyonlarca kadın ve kız çocuğu aileleri ile birlikte bu tablonun içinde yaşıyor.

O yüzden bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dayanışmanın, yaraları sarmanın, birlikte iyileşmenin, kızkardeşliğin 8 Mart'ı.

#DünyaKadınlarGünü

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TUBA BÜYÜKÜSTÜN

 

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DOĞA RUTKAY 

Günümüz kutlu olsun

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MELİSA SÖZEN

Sadece kendi kültürümüzde, kendi topraklarımızda değil tüm dünya üzerinde aynı şiddet, gericilik, eşitsizlik ve korkuya karşı mücadele ediyoruz. Cesur, güçlü, aydınlık, üretken, şefkatli kız kardeşlerim, günümüz kutlu olsun. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz.
#8Mart 