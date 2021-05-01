Uzun zamandır beklediğimiz 2021 yazının, 7 güneş gözlüğü trendi
Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, en yeni güneş gözlüğü trendlerini merak ettiğinizi biliyoruz. Bu nedenle, fütüristik tasarımlardan metal çerçevelere, altın takılarınızla uyumlu olanlardan 70’lerden ilham alanlara kadar listemizde aradığınızı bulacaksınız.
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Eye Connection
Galactica / Gold
Hem farklı çerçeve yapısıyla hem de cam rengiyle klasik bir seçenek.
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Ray-Ban
Square II
Güneşten tam koruma vaadi. Zamansız bir parça olmaya aday.
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Prada
Symbole sunglasses
Sezonun en trend renklerinden, fütüristik bir model.
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Swarovski
Tigris sunglasses
Yılların eskitemediği kedi gözü modelinin ihtişamlı bir yorumu.