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Uzun zamandır beklediğimiz 2021 yazının, 7 güneş gözlüğü trendi

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, en yeni güneş gözlüğü trendlerini merak ettiğinizi biliyoruz. Bu nedenle, fütüristik tasarımlardan metal çerçevelere, altın takılarınızla uyumlu olanlardan 70’lerden ilham alanlara kadar listemizde aradığınızı bulacaksınız.

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Eye Connection

Galactica / Gold

Hem farklı çerçeve yapısıyla hem de cam rengiyle klasik bir seçenek.

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Ray-Ban

Square II

Güneşten tam koruma vaadi. Zamansız bir parça olmaya aday.

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Prada

Symbole sunglasses

Sezonun en trend renklerinden, fütüristik bir model.

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Swarovski

Tigris sunglasses

Yılların eskitemediği kedi gözü modelinin ihtişamlı bir yorumu.