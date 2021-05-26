Mayıs ayında okunacak favori 5 kitap

Veba Geceleri
Orhan Pamuk
YKY
Osmanlı İmparatorluğu’nda takvimler 1901 yılını gösterdiğinde baş gösteren bir salgın ve beraberinde karantina, otorite ve birey kavramlarının bir arada işlendiği yaşamla ölüm arasında bir tarihi roman. Minger Adası’nda yaşananlar usta yazarın kelimeleriyle hayat buluyor. Pamuk’un eserini listenize mutlaka ekleyin!
İsli Çocuklar: Maya
Yeşim Aslan
MUNDİ
Düşmanlar, ihanetler ve insanın doğayı yok etme konusundaki en eski alışkanlıkları gözler önüne seriliyor. Kıyamet sonrası hayatta kalan insanlar arasında içindeki güce inanan ve yolundan dönmeyen genç bir kadının hikayesine davetlisiniz. Kimi zaman fantastik, kimi zaman distopik ögelerle zenginleşmiş bir eseri keşfedin.
Proti Adası’nın Esrarı
Zeynep Bugay
ARTEMİS
Prens Adaları’nın gizemi ve yorgun bir kedinin yaşam yolculuğunu anlatan naif bir hikaye. Terk edilmiş bir kedinin yüreğinden okuyucunun yüreğine uzanan bir dünya burası. Dikkat, Bugay’ın fantastik dünyası maceralı ve bir o kadar da acımasız olabilir.
Emanet Kalp
Gökçen Orhan
HEP
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan, tecrübeleriyle sabit yaşanmışlıkları kaleminden dökülen satırlarla ruhumuzda bambaşka bir pencere açıyor. Ömer, yeni hayatına ‘artık yeni bir kalbiniz var’ sözleriyle başlayacak ve biz hayatın büyük bir armağan olduğuna bu sayfalarda tekrar inanacağız.