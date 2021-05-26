Mayıs ayında okunacak favori 5 kitap

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Proti Adası’nın Esrarı

Zeynep Bugay

ARTEMİS

Prens Adaları’nın gizemi ve yorgun bir kedinin yaşam yolculuğunu anlatan naif bir hikaye. Terk edilmiş bir kedinin yüreğinden okuyucunun yüreğine uzanan bir dünya burası. Dikkat, Bugay’ın fantastik dünyası maceralı ve bir o kadar da acımasız olabilir.