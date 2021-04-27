Nisan ayında okunacak favori 5 kitap

Saatler
Simon Garfield
TURKUVAZ
Sürekli takip ettiğimiz saatlere bakan yazar, onu bir takıntı haline getirdiğimizi anlamış olmalı. Öyle ki zamana dair tüm çabamızın bir özetini hazırlamış. Ölçtüğümüz, kontrol etmeye çalıştığımız ve içinden çıkamadığımız zamanın nasıl esiri olduğumuza dair bir anlamlandırma çabası içerisindeyiz. Sahi, insan zamana nasıl bağımlı oldu?
Yeme Bozukluğunun Üstesinden Gelmek
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
EPSİLON
‘Hayatı Anlamamak Serisi’ne ait eser, diyetlerle dolu hayatları ve hayatında en az bir dönem yeme bozukluğuyla karşılaşanlara yol gösteriyor. Yeme davranışları konusunda ‘fabrika ayarlarımıza’ dönmenin yollarını uygulamalı öğrenme ihtimalini de listeye ekleyin. Bol şans!
Toplu Öyküler-2
Jean Stafford
DELİ DOLU
Pulitzer Ödüllü, komik, melankolik ve başına buyruk öykülerle tanışın! İkinci kitap olan bu eser, kadın ve çocuk karakterlerden oluşan insanın iç dünyasını, ilişkilerini, arzularını ve hayallerini anlatan bir seçki. Hayata dair öğreneceklerimiz bitmedi, bi’ sayfa daha?
Yaşam Dersleri
Elisabeth Kübler-Ross & David Kessler
PROFİL
Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Bu soruyu düşünerek çevireceğiniz sayfalarda, iki usta yazarın hayatı dolu dolu yaşamak ve ölüm korkusunu yenmek gibi amaçları var. Dünyayla uyumlu ve anlamlı bir ilişki kurmak isteyen tüm ruhlar için yaşam derslerinin ilk zili çalıyor!