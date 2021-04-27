Nisan ayında okunacak favori 5 kitap

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Saatler

Simon Garfield

TURKUVAZ

Sürekli takip ettiğimiz saatlere bakan yazar, onu bir takıntı haline getirdiğimizi anlamış olmalı. Öyle ki zamana dair tüm çabamızın bir özetini hazırlamış. Ölçtüğümüz, kontrol etmeye çalıştığımız ve içinden çıkamadığımız zamanın nasıl esiri olduğumuza dair bir anlamlandırma çabası içerisindeyiz. Sahi, insan zamana nasıl bağımlı oldu?