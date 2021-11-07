Kahvaltıların vazgeçilmezi: 14 pratik, farklı pankek tarifi

Pankek, bugün kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında. Dönem dönem ABD'de mi ortaya çıktı Avrupa'da mı ortaya çıktı tartışmaları yaşansa da arkeolojik çalışmalara göre pankek ve türevlerinin tarihi öylesine eski ki belki de tarih öncesi toplumlarda yenen en eski ve en yaygın besin pankekti. Peki, pankek nasıl yapılır? İşte karşınızda pankek 14 ayrı pankek tarifi ve pankek çeşitleri... Hazırsanız başlayalım (Bu içeriğin ardından mini pankek tarifi yazımıza ve kahvaltılık krep tarifleri haberimize de bakabilirsiniz)

PANKEK (PANCAKE) TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı toz şeker

1-1,5 çay bardağı süt

1 çay kaşığı Kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

1 yumurta

Hazırlanışı

-Tereyağını tavada eritin.

-15 dakika soğumaya bırakın.

-Kalan malzemeyi mikserde çırpın.

-Tereyağını ilave edin.

-Elde ettiğiniz akıcı kıvamdaki hamuru porsiyon porsiyon -yağladığınız tavaya dökerek iki taraflı pişirin.

-Dilediğiniz malzemeyle servis edin.