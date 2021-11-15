Kahvaltıların vazgeçilmezi: 14 pratik ve farklı pankek tarifi
'Pankek ya da pancake nasıl yapılır?' diyorsanız bu içeriğimiz size göre... Kahvaltılarda dayanılmaz lezzetiyle çocukların da vazgeçemediği pankekler en çok bal, reçel ve çikolata kremalarıyla tercih ediliyor. Peki, pankek nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli 14 farklı pankek tarifi
Pankek, bugün kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında. Dönem dönem ABD'de mi ortaya çıktı Avrupa'da mı ortaya çıktı tartışmaları yaşansa da arkeolojik çalışmalara göre pankek ve türevlerinin tarihi öylesine eski ki belki de tarih öncesi toplumlarda yenen en eski ve en yaygın besin pankekti. Peki, pankek nasıl yapılır? İşte karşınızda pankek 14 ayrı pankek tarifi ve pankek çeşitleri... Hazırsanız başlayalım (Bu içeriğin ardından mini pankek tarifi yazımıza ve kahvaltılık krep tarifleri haberimize de bakabilirsiniz)
PANKEK (PANCAKE) TARİFİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
1 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 çorba kaşığı toz şeker
1-1,5 çay bardağı süt
1 çay kaşığı Kabartma tozu
1 tatlı kaşığı sirke
1 yumurta
Hazırlanışı
-Tereyağını tavada eritin.
-15 dakika soğumaya bırakın.
-Kalan malzemeyi mikserde çırpın.
-Tereyağını ilave edin.
-Elde ettiğiniz akıcı kıvamdaki hamuru porsiyon porsiyon -yağladığınız tavaya dökerek iki taraflı pişirin.
-Dilediğiniz malzemeyle servis edin.
PORTAKALLI VE CEVİZLİ VEGAN PANKEK
Malzemeler:
1,5 bardak tam buğday unu
1/4 bardak mısır unu
1/4 bardak yulaf unu
1 yemek kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı deniz tuzu
1 bardak taze sıkılmış portakal suyu
1 bardak maden suyu
1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
1 yemek kaşığı aspir yağı
1/2 bardak kıyılıp güzelce kızartılmış ceviz
Akçaağaç şurubu ya da pirinç şurubu
Hazırlanışı:
Büyük bir kapta un, mısır unu, yulaf unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Portakal suyu, kabuk ve su ekleyin. Topaklar gidene kadar karıştırmaya devam edin. (Bildiğiniz pankek hamurundan daha akışkan oluyor çünkü mısır unu pişirildikçe içindeki sıvıyı çekiyor.) 5 dakika bekletin. Bu sırada tavanızı 10 saniyeliğine yüksek ısıda ısıtın ve tavaya birkaç damla su ekleyin. Su buharlaşıyorlarsa, tavanız hazır demektir. Yağı ekleyin ve 10 saniye daha ısıtın. Karışımdan istediğiniz büyüklükte parçaları kaşık yardımıyla tavaya dökün. Spatula yardımıyla çevirerek altın-kahve rengine gelene kadar pişirin.
ÇİKOLATALI VE PORTAKALLI PANKEK
Malzemeler:
120 gr un
2 yemek kaşığı kakao
2 yumurta
50 gr sütlü çikolata
200 ml süt
3 portakalın suyu
3 portakalın rendelenmiş kabuğu
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
25 gr tereyağı
3 yemek kaşığı esmer şeker
250 ml krema
Hazırlanışı:
Bir kapta un ve kakaoyu harmanlayın. Çırpılmış yumurtaları ekleyip tekrar çırpın. Sos tenceresinde süt ve ufak doğranmış çikolataları eriyinceye kadar karıştırıp ısıtın ve ocaktan alın. Soğuduktan sonra unlu karışıma ekleyip iyice çırpın. Rendelenmiş portakal kabuğu, kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı portakal suyunu ilave edin. Yanmaz tavayı ocağa alın. Bir kepçe hamuru tavaya aktarın. Her iki tarafını da iyice pişirin. Başka bir sos tenceresinde kalan portakal suyu, tereyağı ve esmer şekeri karıştırarak pişirin. Kremayı ekleyip pişirmeye devam edin. Sosu ocaktan alıp ilk sıcaklığı çıkınca pankeklerin üzerine dökün. Rendelenmiş portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.
ELMALI PANKEK
Malzemeler
2 adet orta boy tatlı elma
1+ 2/3 bardak un
1 kaşık esmer şeker
1,5 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
¾ bardak Hindistan cevizi sütü
2 adet yumurta
½ bardak erimiş tereyağı
Hazırlanışı
Elmaları rendeleyin. Başka bir kapta un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından Hindistan cevizi sütü, yumurta, erimiş tereyağını ve elmaları ekleyerek tekrar karıştırın. Üstünü örtüp oda sıcaklığında yarım saat bekletin. Tavayı hafif yağlayıp kaşık kaşık dökerek pişirin.