Yılın En'leri

En bahtsız Şakir Paşa ve Ailesi

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi sadece yılın değil, yüzyılın en bahtsız dizisi. Sadece bir ekran işi olmadı, ismi gibi trajedileriyle gündeme geldi. Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza’nın yer aldığı dizinin setinde iki kez yangın çıktı ve maalesef biri kayıpla sonuçlandı. Bunun yanı sıra, ailenin şimdiki üyeleri, dizinin gerçeği yansıtmadığına yönelik iddiaları mahkemeye taşındı ve dizi, RTÜK cezaları ve mahkeme süreçleriyle uğraştı. Her şey yoluna girmiş ikinci sezonu beklerken, bu seferde kanal artan maliyetlerden dolayı diziyi iptal etti. Dizinin dijitale taşınma umudunu bir süre diri tutsak da, şimdilik olası görünmüyor. Skandalları, trajedileri ve medya ilgi odağını bir arada taşıması, Şakir Paşa Ailesi’ni 2025’in en “bahtsız” projelerinden biri yaptı.