Yılın En'leri
2025, gündemin hızına yetişilemeyen bir yıldı. Pop kültüründen modaya, televizyondan internete oldukça hareketli olan 2025’te bu yılın en’lerini belirledik.
Fotoğraf: GettyImages
En abartılan fenomen Labubu
2025’in en fazla tartışılan trendi Labubu’lar oldu. Hong Kong’lu illüstratör Kasing Lung’un yarattığı “The Monsters” evreninden çıkan bu sevimli yaratıklar, Pop Mart’ın “blind box” sistemi sayesinde basit bir oyuncaktan çok daha fazlasına dönüştü. Blackpink’ten Lisa başta olmak üzere Rihanna ve hatta Cher’in çantasında da kendisine yer bulan Labubu’lar, TikTok’taki unboxing videoları, sınırlı üretim sürümleri ve Pop Mart’ın agresif büyüme stratejisi, Labubu’yu global bir fenomen haline getirdi. Ancak arz sınırlılığı, sahte ürünlerin yani Lafufu’ların artışı, sosyal medyanın körüklediği tüketim baskısı ve spekülasyon riskleri nedeniyle birçok kişi trendi aşırı şişirilmiş buluyor. Tatlı mı? Aslında evet. Koleksiyon kültürünün parlayan yıldızı mı? Kesinlikle. Ama bu kadar paranoyak bir yatırım çılgınlığını hak ediyor mu? İşte orası tartışmalı.
Fotoğraf: GettyImages
En daddy Pedro Pascal
Pedro Pascal’ın “daddy” olarak idealize edilmesi, sadece karizmasına değil, derin insani yanına da dayanıyor. 2025’te bu imaj adeta zirveye ulaştı. Güçlü ama yumuşak görünümü Pascal’ın samimiyeti, duygusal açıklığı ve empatik duruşu, modern erkeklik anlayışında bir dönüm noktasına dönüştürdü. Özellikle The Last of Us dizisindeki Joel karakteriyle olan bağlantısında, Pascal “koruyucu baba figürü”nü öyle içselleştirmiş ki, gerçek hayatta da benzer bir tavır sergilediğini itiraf ediyor. Ama ilginçtir ki, Pascal bu takma addan rahatsız değil. Tersine, muzip bir şekilde bu tanımı benimsiyor. Pedro Pascal’ı sevmek için binlerce nedenimiz var. Sadece bu yıl değil, gelecekte ve daima Pedro Pascal’cıyız.
En bahtsız Şakir Paşa ve Ailesi
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi sadece yılın değil, yüzyılın en bahtsız dizisi. Sadece bir ekran işi olmadı, ismi gibi trajedileriyle gündeme geldi. Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza’nın yer aldığı dizinin setinde iki kez yangın çıktı ve maalesef biri kayıpla sonuçlandı. Bunun yanı sıra, ailenin şimdiki üyeleri, dizinin gerçeği yansıtmadığına yönelik iddiaları mahkemeye taşındı ve dizi, RTÜK cezaları ve mahkeme süreçleriyle uğraştı. Her şey yoluna girmiş ikinci sezonu beklerken, bu seferde kanal artan maliyetlerden dolayı diziyi iptal etti. Dizinin dijitale taşınma umudunu bir süre diri tutsak da, şimdilik olası görünmüyor. Skandalları, trajedileri ve medya ilgi odağını bir arada taşıması, Şakir Paşa Ailesi’ni 2025’in en “bahtsız” projelerinden biri yaptı.
En canavar Lady Gaga’nın dönüşü
2025’te Lady Gaga sahneye “anne canavar” ruhuyla geri döndü. Yeni albümü Mayhem, Little Monster’ların özlediği eski Gaga’nın enerjisini barındırırken, olgunlaşmış bir sanatçının olgun anlatısını da taşımayı başardı. Sahne kostümleri, albüm kitapçığı estetiği ve kliplerdeki teatral unsurlar, Gaga’nın performans sanatçısı kimliğini yeniden pekiştirdi. Fanlar ve eleştirmenler, bu albümü “Gaga’nın yeniden doğuşu” olarak yorumlarken Gaga, albümün çıkış parçası Abracadabra ile bizi bir kez daha büyüledi. Bir de Wednesday’in ikinci sezonunda yer aldı, hayranlığımız tavan yaptı. Ne yapsa dinlediğimiz sanatçının gerçek “canavar” tarafını özlediğimizi itiraf ediyoruz.