11 maddede dudak dolgusu: Nedir, nasıl daha kalıcı olur, nasıl eritilir?

Dudak dolgusu hakkında merak edilen çokça konu var. Dudak dolgusu kalıcılığı, kullanılan cc, dolgu eritme gibi bir sürü soru akılları kurcalıyor. Pek çok kişi deneyimlerini önerileri eşliğinde paylaşırken, doğrusunu Gökhan Haytoğlu Kliniği’nden Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ezgi Eryılmaz’a soralım dedik. O da dudak dolgusuna dair tüm bilinmesi gerekenleri elele.com.tr için cevapladı.

Dudak dolgusu nedir?

Dudak dolgusu, dudaklara hacim vermek için yapılan bir enjeksiyon işlemidir. Dikkat edilmesi gereken şey ise yapılacak olan her işlemin kişiselleştirilerek oluşturulması gerektiği.



Dudak dolgusu ile botoks aynı mıdır, farkı nedir?



Hyalüronik asit dolgu maddesi enjeksiyonu ile Botox maddesi enjeksiyonu tamamen farklı. Aslında Hyalüronik asit vücudumuzun doğal yapıtaşlarından biri. Cildin yapısında doğal olarak bulunuyor. Bu yüzden de Hyalüronik asit enjeksiyonu hâlihazırda vücudumuzda var olan Hyalüronik asit ile vücuda uyum sağlayarak, enjekte edilen bölgenin kolaylıkla hacimlenmesini sağlıyor.

Dudak dolgusunda vücuda hangi madde enjekte edilmektedir?

Dudak dolgusu işlemi sırasında Hyalüronik asit, dolgu maddesinin cilt altına zerk edilmesi şeklinde uygulanıyor. Bu işlem hem iğne hem de kanal kullanılarak yapılıyor. İğne ile minik enjeksiyonlar şeklinde yapılırken, kanül yoluyla minik bir iğne deliğinden bölgeye ulaşmakla da mümkün oluyor. Her ikisinde de hacim kazanmasını istediğimiz bölgenin cilt altı dokusuna ulaşılmış oluyor. Hyalüronik asit enjeksiyonu sırasında vücutta cildin doğal yapısında bulunan yani glikozaminoglikan yapıda olan, doğal maddeler kullanılıyor. Bu maddenin vücudun bazı bölgelerinde daha yoğun olarak bulunduğu biliniyor. Zaten, dediğimiz gibi cildin ana yapıtaşlarından biri. Hyalüronik asit, ayrıca su tutma kapasitesiyle ünlü. Bu sayede kolaylıkla cildin ve uygulandığı bölgenin hacim kazanıp, nemlenmesini sağlıyor. Bir acı gerçek olarak da vücudun doğal yapısında bulunan bu madde 24-28 yaşından itibaren yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Gözle görünen yaşlanma belirtilerinin önemli bir sebebi de bu maddenin zamanla azalması zaten.

Dudak dolgusu nasıl yapılır, işlem türleri var mıdır, farklı yöntemler neler?

Rus tekniği ya da kanal tekniği, hastaya hangisi en uygunsa o işlem yapılmalı. Farklı isimlerle farklı teknikler olmasına karşın hangi tekniğin uygun olacağına, hastanın isteğine ve dudak yapısına göre hekim ile hasta birlikte karar vererek oluşturmalı. Mesela, Rus tekniğinde dudağın dışa döndürülmesi ile dudağın yay kısmının daha belirgin olması amaçlanıyor. Bir de her ne kadar farklı isimlerle anılan pek çok teknik olsa da önemli olan dolgunun kas içine daha fazla uygulanıp dudağın dışındaki bölgenin şişirilmemesi. Hatta bazen yalnızca dudağın çerçeve kısmının belirginleşmesi ile de istenilen görünüme ulaşmak mümkün oluyor.





Dudak dolgusunda kullanılan ürün kaç cc olur standart olarak? İhtiyaca göre hangi miktar uygulama yapılır?

Dudak dolgusu minimum 0,5 cc yapılabildiği gibi, bazen tek seansta 2 cc de yapılabiliyor. Kişiden kişiye göre miktarın belirlenmesinin önemi büyük tabii ki. Kimi ince dudakların hacme ayak uydurması beklenebiliyor ve birkaç seansta birkaç cc doz uygulaması yapılabiliyor.

Dudak dolgusu kalıcılığı ne kadar sürer?

Dudak dolgusunun kalıcılığı çevresel faktörlerden oldukça etkilenmekte. Ortalama 6 ay ile 1,5 sene arasında değişen bu zaman dilimi kişinin metabolik yapısına ve yaşam alışkanlıklarına göre değişiyor. Özellikle sigara içen bireylerde bu sürenin oldukça azaldığı biliniyor. Metabolizması hızlı olan ve düzenli spor yapan bireylerde de kalıcılık süresinin daha az olduğu gözlemlenmekte.





Dudak dolgusu eritme işlemi hangi durumda yapılır? Dudak dolgusu eritmede hemen etki görülür mü, yoksa ne zaman görülür?

Bu durumlar görsel olarak rahatsız olduğumuz durumlar da olabilir, vücudun erken ya da geç geliştirdiği reaksiyonlardan kaynaklı dolgunun eritilme gerekliliği de doğabilir.

Dudak dolgusu eritme nasıl yapılır? Başarılı olur mu?

Hyalüronik asit dolgu maddeleri, çok güvenli dolgu maddeleri olduğu için ‘Hyalüronidaz’ adı verilen eritici maddeyle rahatlıkla eritilebilmekte. Hyalüronidaz enzimi dolgunun eritileceği bölgeye enjekte edildiği andan itibaren hızla maddeyi eritmeye başlıyor ve etkinliği 48 saat boyunca devam ediyor. Birkaç seansta eritme işlemini tamamlamak daha kontrollü ve doğru oluyor. Bazı durumlarda da eritici istenilen sonucu vermeyebiliyor. Bunun nedenlerinin başında ise uygulanan maddenin Hyalüronik asit olmaması geliyor.

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Dudak dolgusu eritme yapılmış bir dudağa sonradan tekrar dolgu yapılabilir mi? Yapılırsa ne kadar süre sonra yapılır?

Dudak dolgusu eritme işlemi yapılan bir dudağa tekrar dudak dolgusu uygulanmasında herhangi bir sakınca yok. Araya 15 gün süre koymak sağlıklı ve yeterli oluyor. Eritme işlemi yapıldıktan 15 gün sonra, aynı bölgeye uygun olan miktarda dolgu

uygulanabilmekte.

Dudak dolgusu kalıcılığı yaptırdıkça uzar deniyor, bu doğru mu?

Dudak dolgusunun kalıcılığı dolgu uygulamaları kısa aralıklarla tekrar edildikçe de uzamakta. Bölgeye enjekte edilen Hyalüronik asit birbirinin ve dokuyu besleyerek desteklemekte ve daha fazla su tutulumuna sebep olmakta.

Dudak dolgusu sonrası şişlik için ne yapmalı?

Dudak dolgusu yapıldığı gün ve özellikle ertesi gün dudağın normalden biraz daha şiş olması normal. Bu durum tamamen uygulama şekline ve vücudun verdiği tepkiye bağlı. Oluşan şişliği ya da ödemi hafifletmek için aloe vera sürmek iyi gelebilir. Gene de her zaman doktora danışılmalı. Çok sıcak ve çok soğuk kompresyonlar önerilmemekle birlikte buzun fazla uygulanması dolguya zarar da verebilir.

Söz konusu estetik müdahaleler olduğunda ise, her zaman için en önemlisi kişinin kendini en iyi hissettiği; görsel ve orantısal olarak da uygun olabilecek miktarda dozların ve uygulamaların tercih edilmesi.

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