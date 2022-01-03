2022'ye damga vuracak saç modelleri ve kesimleri

Saçlar, dış görünüşümüzün en önemli ve en göze çarpan parçalarından biri ve güzellik algısının en çok dikkat çeken detayı. Peki tarzımızın da tamamlayıcısı olan saçlar için 2022’de yükselişe geçen kesimler ve renkler neler? 2022 yılının saç trendleri neler? Bu sezon hangi saç modelleri moda olacak? 2022 yılına damga vuracak saç modelleri...

Bu sezon göze çarpan ilk model kahkül kesimleri olacak. 2021 sezonundan beri perde kahküller oldukça moda. Hem salaş hem de şık bir tarza sahip olan perde kahküller 2022 yılında da bolca karşımıza çıkacak.

2022 yılının trendlerinden bir diğeri ise kısa dalgalar... 2016-2017 senesinin modası geri döndü. Eğer dalgalı saçlara sahipseniz ve kestirmekten tereddüt ediyorsanız kesinlikle kısa dalgalara şans vermelisiniz. Hem kullanım açısından kolay olan hem de saçlarınızın kabarmasını engelleyecek bu model dalgalı saçları olduğundan daha havalı gösterecek.

Bu sezon sadece kesim değil saç modelleri ve saç renkleri de göze çarpacak. Saç modellerinden ve renk geçişlerinde ise doğallık ön planda. Örgü modelleri yeniden modaya yön veriyor. Saç renklerinde ise doğallık ön planda pek çok kişi artık doğal tonları ve kullanımı kolay renkleri tercih edebilir.