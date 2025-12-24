2026 Kışı'nda denemeniz gereken 4 trend saç modeli
2026 kışı, saç modasında "doğallıkla gelen lüks" ve "geçmişin modern yorumu" arasında bir denge kuruyor. Soğuk havaların kasvetini dağıtacak kadar canlı, aynı zamanda kışlık triko ve paltolarla uyum sağlayacak kadar sofistike modeller bu sezonun yıldızı...
İşte 2026 Kışı’nda ilham alabileceğiniz 4 trend saç modeli...
Credit: Instagram @Allebeiträge
Half Up - Half Down model
Credit: Instagram @rosiehw
Claw Clip Bun Model
Credit: Pinterest @michellezahraa
Sleek Back Up Do Model
Credit: Pinterest @astridvillabnpe