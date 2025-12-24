2026 Kışı'nda denemeniz gereken 4 trend saç modeli

2026 kışı, saç modasında "doğallıkla gelen lüks" ve "geçmişin modern yorumu" arasında bir denge kuruyor. Soğuk havaların kasvetini dağıtacak kadar canlı, aynı zamanda kışlık triko ve paltolarla uyum sağlayacak kadar sofistike modeller bu sezonun yıldızı...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
2026 Kışı'nda denemeniz gereken 4 trend saç modeli - Resim : 1

İşte 2026 Kışı’nda  ilham alabileceğiniz 4 trend saç modeli...

Credit: Instagram @Allebeiträge

2 / 5
2026 Kışı'nda denemeniz gereken 4 trend saç modeli - Resim : 2

Half Up - Half Down model

Credit: Instagram @rosiehw

3 / 5
2026 Kışı'nda denemeniz gereken 4 trend saç modeli - Resim : 3

Claw Clip Bun Model

Credit: Pinterest @michellezahraa

4 / 5
2026 Kışı'nda denemeniz gereken 4 trend saç modeli - Resim : 4

Sleek Back Up Do  Model

Credit: Pinterest @astridvillabnpe