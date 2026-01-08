2026'da öne çıkacak 6 trend oje rengi
Moda ve güzellik alanlarında, özgünlük, cesaret ve retro etkiler yükselişte! Peki, bu yılın etkisi tırnaklarımıza nasıl yansıyacak? İşte 2026’da öne çıkacak 6 oje rengi!
Biz kadınların tırnakları, gün içindeki modumuzu sandığımızdan daha fazla etkiliyor. Örneğin; yoğun bir tempoda ellerimize bakıp taptaze manikürümüzün ve parlayan ojelerimizin hâlâ canlılığını koruduğunu görmek, günün yorgunluğunu unutturan küçük ama güçlü bir motivasyon kaynağıdır.
Daha önce de konuştuğumuz gibi (Bu haberimiz ilginizi çekebilir: 2026'da popüler olacak makyaj trendleri) 2026, makyaj dünyasında özgünlüğün, cesaretin ve kendi kurallarımızı koyduğumuz görünümlerin yılı oluyor. Peki, bu iddialı tavır tırnaklarımıza nasıl yansıyacak? Gelin, stilinize karakter katacak 2026’nın en hit 6 oje rengini birlikte keşfedelim!
SİS MAVİSİ
Pinterest verilerine göre 2026, modadan mutfağa kadar her yerde “mavi”nin yılı olacak. Tırnaklarda hangi tonun öne çıkacağı merak konusu iken, tırnak sanatçısı Sojin Oh, bu sezonun rengi olarak ‘sisli mavi’ye dikkat çekiyor. Tırnaklarda cam görünümü etkisi yaratan gri-mavi tonu; sakin, huzurlu ve derin bir etkiye sahip.
FRESH NUDE
Fresh nude, oje dünyasında belki de hiç popülerliğini kaybetmeyen trendlerden biri. İsimleri değişse de etkisi her zaman sürüyor. Bu temiz görünüme, parlak ve canlı görünümünden ötürü 'gloss etkisi' veya sadece 'clean girl' estetiği de diyebilirsiniz. Bu minimalist tavır, 2026’da muhtemelen farklı isimlerle sıklıkla karşımıza çıkacak. Popülerliğini korumasının en büyük sebeplerinden biri de, odağını renkten çok temiz ve sade bir görünüme çekmesi.
Credit: Instagram @mypaume
DENİM MAVİSİ
Tırnak sanatçıları, orta tonlardaki denim mavisini tırnak dünyasının yeni iddialı rengi olarak nitelendiriyor. Tıpkı gardırobunuzun kurtarıcısı olan o en sevdiğiniz kot pantolonunuz gibi, bu ton da her kombine zahmetsizce uyum sağlayan bir joker niteliğinde. Klasik nötr renklere güçlü bir alternatif sunan kot mavisi, hem günlük kullanım için ideal bir konfor alanı yaratıyor hem de stilinize çok daha karakteristik bir imza dokunuşu katıyor.