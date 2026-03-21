2026’nın fütüristik manikür trendi: Derinlikli Cam tırnaklar (Ribbed-Glass)

Tırnak sanatında sadelik ve dokunun ön plana çıktığı 2026 yılında, "sessiz lüks" estetiğinin en yeni versiyonu olarak karşımıza çıkan Derinlikli Cam (Ribbed-Glass) trendi, dikey ve kabarık hatlarıyla tırnaklarda adeta üç boyutlu bir cam etkisi yaratıyor. Uzmanların bu yıl için öngördüğü derinlikli doku akımının önde gelen yorumlarından biri olan bu stil; aslında Güney Kore’de bir süredir popüler olan boyutlu jel uygulamalarının küresel bir yansıması. Geleneksel zarafeti modern teknolojiyle birleştiren bu görünüm, tırnaklara mimari bir derinlik kazandırıyor.

Bu fütüristik görünümü elde etmenin sırrı ise zemin ve desen arasındaki doku kontrastında saklı. Uygulama aşamasında genellikle derinlik algısı yaratan kedi gözü ojeler zemin olarak tercih edilirken, yüzey mat bir koruyucu ile kaplanıyor; ardından ince bir fırça veya özel jeller yardımıyla tırnağın üzerine şeffaf, parlak ve kabarık dikey çizgiler çekiliyor. Işığı her açıdan yakalayan bu cam benzeri doku, abartılı desenlerden sıkılan ancak klasik ojeden daha fazlasını arayanlar için oldukça ideal bir seçenek sunuyor. Mat ve parlak bitişlerin bir arada kullanımıyla kişiselleştirilebilen "Derinlikli Cam" tırnaklar, el işçiliğini modern bir duruşla birleştirmek isteyenlerin 2026’daki favori tercihi olmaya aday görünüyor.



İşte manikürünüze ilham olacak trend görünümler...

Fotoğraf: Instagram/ @katalina.beauty.lab