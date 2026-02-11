2026’nın temiz görünümlü tırnak trendi: Cam tırnak görünümü nasıl elde edilir?

1. Hazırlık: "Cam" Öncesi Pürüzsüz Zemin

Cam gibi parlayan bir tırnağın sırrı, altındaki zeminin kusursuz olmasıdır. Camın üzerinde en ufak bir toz olsa belli olur ya, tırnak da öyle!

Tırnak Etlerini Nazikçe İtin: Kesmek yerine yumuşatıp geriye itmek daha profesyonel ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

Pürüzleri Giderin: Tırnak yüzeyindeki doğal çizgileri hafif bir buffer (törpü bloğu) ile düzeltin. Zemin ne kadar düz olursa, ışık o kadar net yansır.

Credit: Pinterest @vnvnvdmvn