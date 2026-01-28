Akneli ciltler için salisilik asit içeren ürünler
Hepimiz o sabah aynaya baktığımızda gördüğümüz davetsiz misafiri (evet, o koca sivilceyi!) tanıyoruz. Tam da önemli bir randevu ya da iş görüşmesi öncesi gelmesi tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Ama üzülme, elimizde çok güçlü bir silah var: Salisilik Asit. Peki, hangi ürünler işe yarıyor?
1 / 7
Cilt bakım rejimlerinde adını sıkça duyduğumuz Salisilik Asit, bir Beta Hidroksi Asit (BHA) türüdür. Yani, onu diğer asitlerden (örneğin AHA'lardan) ayıran en büyük fark, yağda çözünebilme yeteneğidir. Bu özelliği sayesinde cildin sadece yüzeyini temizlemekle kalmaz, yağ kanallarının içine sızarak akne oluşumunu temelinden engeller...
2 / 7
İşte her bütçeye ve her ihtiyaca göre salisilik asit içeren ürünler...
3 / 7
Kiehl's, Expertly Clear Blemish-Treating & Preventing Lotion
4 / 7
The Ordinary., Sivilce ve Leke Eğilimli Ciltler İçin Maske