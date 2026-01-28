Akneli ciltler için salisilik asit içeren ürünler

Cilt bakım rejimlerinde adını sıkça duyduğumuz Salisilik Asit, bir Beta Hidroksi Asit (BHA) türüdür. Yani, onu diğer asitlerden (örneğin AHA'lardan) ayıran en büyük fark, yağda çözünebilme yeteneğidir. Bu özelliği sayesinde cildin sadece yüzeyini temizlemekle kalmaz, yağ kanallarının içine sızarak akne oluşumunu temelinden engeller...