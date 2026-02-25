Alışılmışın dışında 8 farklı 'fransız manikür' trendi

Fransız manikürü (french) denince aklınıza sadece o klasik, beyaz ince şeritli tırnaklar geliyorsa; yanılıyorsunuz. Yıllardır 'temiz ve klasik' görüntüsüyle kurtarıcımız olan french, son birkaç sezondur kabuk değiştirdi...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 9
Alışılmışın dışında 8 farklı 'fransız manikür' trendi - Resim : 1

Fransız maniküründe artık o kadar yaratıcı, o kadar renkli ve o kadar 'ben buradayım' diyen modeller var ki, klasik beyaza dönmek için biraz durup düşüneceksiniz. İşte tırnak randevunda ilham alabileceğin, alışılmışın dışında 8 french manikür trendi...

Credit: pinterest @tlinda29

2 / 9
Alışılmışın dışında 8 farklı 'fransız manikür' trendi - Resim : 2

Credit: pinterest @manarayman404

3 / 9
Alışılmışın dışında 8 farklı 'fransız manikür' trendi - Resim : 3

Credit: pinterest @camilagomez_0205

4 / 9
Alışılmışın dışında 8 farklı 'fransız manikür' trendi - Resim : 4

Credit: pinterest @ctuninkkristina