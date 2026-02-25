Alışılmışın dışında 8 farklı 'fransız manikür' trendi
Fransız manikürü (french) denince aklınıza sadece o klasik, beyaz ince şeritli tırnaklar geliyorsa; yanılıyorsunuz. Yıllardır 'temiz ve klasik' görüntüsüyle kurtarıcımız olan french, son birkaç sezondur kabuk değiştirdi...
Fransız maniküründe artık o kadar yaratıcı, o kadar renkli ve o kadar 'ben buradayım' diyen modeller var ki, klasik beyaza dönmek için biraz durup düşüneceksiniz. İşte tırnak randevunda ilham alabileceğin, alışılmışın dışında 8 french manikür trendi...
Credit: pinterest @tlinda29
Credit: pinterest @manarayman404
Credit: pinterest @camilagomez_0205
Credit: pinterest @ctuninkkristina