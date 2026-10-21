Arko Nem'in yeni marka yüzü Aybüke Pusat oldu

Extra Serum vücut losyonları; farklı cilt ihtiyaçlarına çözüm sunan, güçlü aktif içeriklere sahip serum komplekslerini, ışıltılı doku ve parfümistik kokularla bir araya getiriyor. Böylece günlük vücut bakımını yalnızca bir rutinden çıkararak etkili, duyusal ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Aybüke Pusat, Arko Nem’in Yeni Döneminin Ruhunu Yansıtıyor

Oyunculuk ve bale geçmişiyle çok yönlü bir kariyere sahip olan Aybüke Pusat; zarif ve doğal görünümünün yanı sıra güçlü, öz güvenli ve modern duruşuyla Arko Nem’in yenilenen marka dünyasıyla örtüşüyor.

Cilt bakımını günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gören ve detaycı yaklaşımı nedeniyle yakın çevresinde “bakım perisi” olarak anılan Pusat, Extra Serum serisinin bakım anlayışını doğal ve samimi bir şekilde temsil ediyor.

Aybüke Pusat’ın rol aldığı yeni reklam filmi, “Yakışır Tabii Cildime” söylemiyle bakımın yalnızca bir ihtiyaç değil, kişinin kendisini iyi hissetmesinin ve kendine yakışanı seçmesinin bir ifadesi olduğunu vurguluyor.

Serum Gücü Arko Nem ile Şimdi Vücut Bakımında…

Hızlı emilen ve uzun süreli nemlendirme sağlayan Arko Nem Extra Serum Vücut Losyonları, üç farklı seçeneğiyle farklı cilt ihtiyaçlarına özel bakım sunuyor:

Leke Karşıtı & Ton Eşitleyici: 5 günde daha eşit bir cilt tonu görünümü sağlamaya yardımcı oluyor.

Yatıştırıcı & Pürüzsüzleştirici: 3 günde daha pürüzsüz bir cilt görünümünü destekliyor.

Sıkılaştırıcı & Yenileyici: 5 günde daha sıkı ve parlak bir cilt görünümü sağlamaya yardımcı oluyor.

Güçlü aktif içerikleri, duyusal ürün deneyimi ve modern premium ambalaj tasarımıyla Extra Serum serisi, Arko Nem’in vücut bakımındaki yeni döneminin ilk adımını oluşturuyor.