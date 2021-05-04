Botoks nedir? Botoks nasıl yapılır?

Son araştırmalar yüzde oluşan kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kullanılan botoks tedavisinin, depresyon için de etkili bir tedavi yöntemi olabileceğini öne sürmekte!

Yüzde bulunan dinamik çizgiler konuşma, gülme kaş çatma gibi yüz ifadelerini yapabilmemizi sağlar ve bu mimik hareketleri sırasında cilt altındaki küçük kaslarda kasılmalar yaşanır. Bu kas hareketleri zamanla cilde yerleşerek kalıcı çizgi ve kırışıklıkları oluşturur. Ayrıca cildin başta yaşlanma olmak üzere aşırı güneş ışığına maruz kalma, sert ve kuru iklim koşulları, sigara kullanımı, stres, beslenme yetersizlikleri, aşırı mimiklerle konuşma ve aşırı makyaj gibi nedenlerle yüzün birçok bölgesinde kırışıklıklar meydana gelir...

Kırışıklıklar oluştuğu bölgeye göre yüzünüzde farklı ifadelerin oluşmasına sebebiyet vermekte. Mesela, göz çevresi, alın ve ağız çevresinde oluşan kırışıklar üzgün bir yüz ifadesine sahip olmanıza neden olabilir... Botoks ise, yüzün kırışık bölgelerindeki mimik kasların geçici olarak kasılmasını bloke ederek üzgün, hatta yorgun ve kızgın yüz ifadelerini kolaylıkla ortadan kaldırır.

Ekrana bakarken, farkında olmadan kaş çatmaya son!

Botoks çoğunlukla alın çizgileri, kaz ayağı (göz kenarı çizgileri) ve kaş arası kırışıklıklarının tedavisinde kullanılır. Güneş hasarı ve yer çekiminin neden olduğu derin kırışıklıkların tedavisinde botoks yerine dolgu enjeksiyonu teknikleri de kullanılabiliyor. Keza dudak hatları, ağız çevresi, boyun bölgesi için de uygulanıyor. Ayrıca masseter, boyun-gıdı, yanak ve çene inceltme operasyonlarında da botoks enjeksiyonu yapılıyor.

Botoks, estetik cerrahinin dışında birçok tıbbi rahatsızlığın tedavisinde de yaygın olarak kullanılmakta.

Botoks uygulaması sadece birkaç dakika sürer ve anestezi gerektirmez. Botoks, ince bir iğne ile sadece kırışıklığa neden olan belirli kaslara enjekte edilir. Tam etki göstermesi genellikle 3 ile 7 gün arasında sürer ve işlemden en az bir hafta önce alkol ya da sigara kullanımından uzak durulması tavsiye edilir. Ayrıca, olası morluk riskini azaltmak için tedaviden bir hafta önce asetilsalisilik asit ve antiinflamatuar ilaçlar almayı da bırakmak gerekmektedir. İşlemi yaptırmadan önce doktorunuz ile görüşerek kullandığınız ilaçları aktarmalı ve bilgi almalısınız. Botoksun etkisi geçip kas hareketi yavaş yavaş geri döndüğünde, çizgiler ve kırışıklıklar yeniden ortaya çıkar ve uygulamanın yenilenmesine ihtiyaç duyulur...

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