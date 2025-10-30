Bu sonbahar yapabileceğiniz 6 saç rengi trendi
Yazın bıraktığı güneşin açtığı ışıltıları yavaşça geride bırakma zamanı geldi. 2025 Sonbaharı, saç renklerinde derinlik, parlaklık ve lüks bir sofistike arayışına işaret ediyor. Bu sezonun trendleri, doğanın zengin paletinden ilham alarak saçlara dolgun ve 'pahalı' bir görünüm kazandırıyor...
1 / 7
Bu sezon saç renkleri, tam anlamıyla bir kimlik savaşı veriyor. Kızıl yansımaların yükselişi devam ederken, sarı tonlar Barbie'nin ikonik etkisiyle gücünü pekiştiriyor. Ancak gerçek dönüşüm kahve tonlarında: Yoğunluk, parlaklık ve çok boyutlulukla kahve, hiç olmadığı kadar hareketli. Sonbahar ruhuna uygun çarpıcı bir değişim arayanlar için, mevsimin en dikkat çekici 10 saç rengi trendini keşfetme zamanı...
2 / 7
Yoğun Kahve
3 / 7
Nepo Sarı
4 / 7
Parlak Bakır