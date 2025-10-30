Bu sonbahar yapabileceğiniz 6 saç rengi trendi

Bu sezon saç renkleri, tam anlamıyla bir kimlik savaşı veriyor. Kızıl yansımaların yükselişi devam ederken, sarı tonlar Barbie'nin ikonik etkisiyle gücünü pekiştiriyor. Ancak gerçek dönüşüm kahve tonlarında: Yoğunluk, parlaklık ve çok boyutlulukla kahve, hiç olmadığı kadar hareketli. Sonbahar ruhuna uygun çarpıcı bir değişim arayanlar için, mevsimin en dikkat çekici 10 saç rengi trendini keşfetme zamanı...