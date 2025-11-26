Burcuna göre hangi kozmetik ürünü kullanmalısın? Hangi burca ne hediye alınır?

Koç (Cesur Başlangıçlar)

Koç, enerjisi yüksek ve gözü pek bir burçtur. Makyajda da hızlı ve çarpıcı sonuçlar ister.

Ürün: Kırmızı Ruj veya Yoğun Pigmentli Eyeliner. Koç, kendinden emin bir açıklama yapmaktan çekinmez ve kırmızı ruj, savaşçı ruhunu mükemmel şekilde yansıtır.



Giorgio Armani Lip Power 400

3.250 TL



