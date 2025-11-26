Burcuna göre hangi kozmetik ürünü kullanmalısın? Hangi burca ne hediye alınır?
Astrologlar, yıldızların sadece karakterimizi değil, aynı zamanda stil ve güzellik tercihlerimizi de etkilediğini söylüyor. Burcunuzun temel enerjisi; makyaj çantanızda hangi ürünlerin başrolü oynaması gerektiğini, hangi renklerin size iyi geleceğini fısıldıyor. Eğer “Hangi kozmetik ürünler bana göre?”, ya da "Hangi burcu ne hediye alınır?" diye soruyorsanız burcunuzun kozmetik rehberine hoş geldiniz...
Burcunuza göre en uygun kozmetik ürün hangisi? İşte Koç'tan Boğa'ya, Terazi'den Yengeç'e burcunuzun ruhunu yansıtan ve güzellik rutininizi tamamlayacak, sizi temsil eden kozmetik ürün rehberi...
Koç (Cesur Başlangıçlar)
Koç, enerjisi yüksek ve gözü pek bir burçtur. Makyajda da hızlı ve çarpıcı sonuçlar ister.
Ürün: Kırmızı Ruj veya Yoğun Pigmentli Eyeliner. Koç, kendinden emin bir açıklama yapmaktan çekinmez ve kırmızı ruj, savaşçı ruhunu mükemmel şekilde yansıtır.
Giorgio Armani Lip Power 400
3.250 TL
Aslan (Sahne Işıkları)
Aslan, dikkat çekmeyi, ışıldamayı ve övgü almayı sever. Kusursuz ve dramatik bir makyaj onlar için vazgeçilmezdir.
Ürün: Göz Kamaştırıcı Aydınlatıcı (Highlighter). Yüzünün en yüksek noktalarına uygulayacağı ışıltı, spot ışıklarını her zaman üzerine çekecektir.
Lancome Teint Idole Ultra Wear Moonlight Toz Highlighter
4.050 TL
Yay (Maceracı ve Doğal)
Yay, seyahat etmeyi, öğrenmeyi ve özgür olmayı seven, pratik bir burçtur. Makyajı, hareketli yaşamına ayak uydurmalıdır.
Ürün: SPF'li Renkli Nemlendirici (BB/CC Krem). Hafif, doğal görünüm veren ve aynı zamanda cildini koruyan, çantasında kolay taşınabilen ürünler idealdir.
NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer - Renkli Nemlendirici
2.890 TL