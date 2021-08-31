Çekim alanı: Yazı festival tadında yaşamaya hazır mısınız?

FRANSIZ RİVİERASI’NDA YAZ

Deniz kenarında geçirilen bir yaz gününden daha mutluluk veren bir şey olabilir mi? Chanel, güneşli günlerin sonsuz güzelliğini kutlamak için Les Beiges Summer Light koleksiyonu ile karşımızda. Güneşin en sıcak tonlarını cildinize taşıyacak olan koleksiyon far paleti, bronzlaştırıcı krem pudra, aydınlatıcı pudra, ruj ve gün doğumundan alacakaranlığa güneşin renklerini yeniden yaratan ojelerden oluşuyor. Koleksiyonun fiyatları henüz belli değil ama Fransız Rivierası’na gidemesek de tadına doyulmaz ışıltısına sahip olmak için heyecanla bekliyoruz.