Çekim alanı: Yazı festival tadında yaşamaya hazır mısınız?
Bu ay Fransız Rivierası’na doğru uzanacak, Cruella De Vil’in punk-rock duruşundan ilham alacak, yaz kokularının neşeli dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkacak, bakım ürünleriyle saçlarımızı biraz şımartacağız.
FRANSIZ RİVİERASI’NDA YAZ
Deniz kenarında geçirilen bir yaz gününden daha mutluluk veren bir şey olabilir mi? Chanel, güneşli günlerin sonsuz güzelliğini kutlamak için Les Beiges Summer Light koleksiyonu ile karşımızda. Güneşin en sıcak tonlarını cildinize taşıyacak olan koleksiyon far paleti, bronzlaştırıcı krem pudra, aydınlatıcı pudra, ruj ve gün doğumundan alacakaranlığa güneşin renklerini yeniden yaratan ojelerden oluşuyor. Koleksiyonun fiyatları henüz belli değil ama Fransız Rivierası’na gidemesek de tadına doyulmaz ışıltısına sahip olmak için heyecanla bekliyoruz.
GÜLE GÜLE İSTENMEYEN TONLAR
Boyalı sarı saçların bakımı zordur, çünkü zamanla istenmeyen tonlar oluşur ve hayatınızı kabusa çevirir. John Frieda, yeni Violet Crush serisiyle sarı saçlarda ortaya çıkan istenmeyen tonlar için çözüm sunuyor. İçeriğindeki menekşe özü ve mavi pigmentler, sarı saçlardaki inatçı turuncu tonları yok ederek, daha soğuk ve daha parlak sarı tonlarına kavuşmanızı sağlıyor.
JOHN FRIEDA VIOLET CRUSH MOR ŞAMPUAN 92.95 TL
GİZEMİN ÖZÜNÜ YAKALAMAK
Narciso Rodriguez’in parfümlerine tutkunsanız şimdi sıra sizin. Yeni kokusu Musc Noir, şehvetli ve gizemli bir dünyanın kapısını açıyor. Orijinal parfümden ilham alıyor ama parkurun en yoğun ve karanlık yönlerinde oynayarak kodlarını yeniden yorumluyor. Koleksiyonun bu yeni bölümü, kadınsı duygusallığın gizemli doğasına bir övgü niteliğinde. En üstte sulu erik notaları, ortada beyaz sedir, gül ve heliotrope, en derinlerde ise süet deri akoru ve misk dokuları var.
NARCISO RODRIGUEZ MUSK NOIR 100 ML PARFÜM 1165 TL
PUNK-ROCK’A SAYGILARIMIZLA
Mac’in yeni ilham kaynağı, Oscar ödüllü Emma Stone tarafından canlandırılan Disney’in efsanevi karakteri Cruella De Vil’in ilk isyankar günlerini konu alan aynı adlı film. Koyu kırmızı dudakları ve yoğun siyahbeyaz gölgeleriyle kötü şöhretli moda ikonundan ilhamla hazırlanan ve 70’ler Londra’sının punk-rock dönemini mükemmel bir şekilde yansıtan Disney Cruella Koleksiyonu bu yazın en heyecan verici yenilikleri arasında çekim alanımıza hızla girdi.