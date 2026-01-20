Cildi ölü deriden arındırıp canlandıran 6 temizleyici jel
Işıl ışıl bir cilde giden yol, sadece pahalı kremlerden değil, cildi kirden ve ölü hücrelerden gerçekten arındıran bir temizlikten geçiyor. Senin için rafları taradık ve cildini yormadan pamuk gibi yapacak, canlandırıcı etkili 6 favori yüz temizleme jelini listeledik...
Aynaya baktığında cildinin biraz yorgun, biraz mat ve sanki "nefes almıyor" gibi göründüğü günler oluyor mu? Cevabın evetse, muhtemelen cildin sana küçük bir mesaj gönderiyor: "Üzerimdeki şu ölü deri tabakasını temizlemenin vakti geldi!" İşte senin için cildi ölü deriden arındırıp canlandıran 6 temizleyici jel...
Clarins One-Step Gentle Exfoliating Cleanser with Orange Extract
Nazik silis parçacıklarıyla cildi ölü deriden arındıran bu temizleme jeli, moringa tohumuyla cildi yumuşatıyor ve portakal özleriyle size ve cildinize enerji katıyor.
Dr. Jart Dermaclear™ Trans-Foam Clay in Refreshing Green
Yeşil Fransız kilinin arındırıcı etkisinden yararlanan Dr. Jart+ limon otu, çay ağacı özleri ve okaliptüs ile ciilde gerçek bir detox deneyimi yaşatıyor. Üstelik maske olarak da kullanılabiliyor.
Kiehl's Clearly Corrective Purifying Foaming Cleanser
Cilt yüzeyindeki yabancı maddeleri daha parlak bir görünüm için derinlemesine temizleyen bu ürün, aktive edilmiş C vitamini taşıyan şakayık özleriyle cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı.