Cildiniz kışa hazır mı? Mevsim değişirken yapılan en büyük hatalar

Yazlık bakım rutinini kışın aynen sürdürmek doğru mu?

Her zaman değil. Cildin ihtiyaçları mevsimlere göre değişebilir.

Yaz döneminde daha hafif nemlendiriciler ve yağlanmayı kontrol etmeye yönelik ürünler yeterli olabilirken, soğuk aylarda cildin nem ve bariyer desteği ihtiyacı artabilir.

Ancak bu durum herkesin ağır ve yoğun ürünlere geçmesi gerektiği anlamına gelmez. Yağlı, akneye eğilimli, kuru veya hassas ciltlerin ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ürün seçiminin cilt tipine göre yapılması gerekir.