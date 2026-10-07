Cildiniz kışa hazır mı? Mevsim değişirken yapılan en büyük hatalar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Güncel Öztürk, sonbahardan kışa geçişte cildin değişen ihtiyaçlarını ve bu dönemde sık yapılan bakım hatalarını anlattı.
Cildiniz kışa hazır mı? Mevsim değişirken yapılan en büyük hatalarHava sıcaklığının düşmesi, rüzgârın artması ve kapalı ortamlarda ısıtıcıların kullanılmaya başlanması cildin nem dengesini etkileyebilir. Yaz aylarında daha hafif ürünlerle sürdürülen bakım rutini, kış döneminde her cilt için yeterli olmayabilir. Özellikle kuruluk, hassasiyet, kızarıklık ve gerginlik hissi bu dönemde daha belirgin hale gelebilir.
Ancak kış bakımında en sık yapılan hata, cildin ihtiyaçlarını değerlendirmeden rutini bir anda tamamen değiştirmektir. Cildi korumaya çalışırken aşırı peeling yapmak, çok sayıda aktif içeriği aynı anda kullanmak veya yalnızca yoğun nemlendiriciye yönelmek cilt bariyerini daha da hassas hale getirebilir.
Kış aylarında cilt neden daha fazla kuruyabilir?
Soğuk havada dış ortamın nem oranı azalırken kapalı alanlarda kullanılan ısıtıcılar da havanın daha kuru hale gelmesine neden olabilir.
Bu durum cildin yüzeyindeki su kaybını artırarak gerginlik, pullanma ve hassasiyet hissinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Özellikle kuru veya hassas cilt yapısına sahip kişilerde bu değişiklikler daha erken fark edilebilir.
Kış bakımında amaç yalnızca cildin yüzeyine yoğun bir ürün uygulamak değil, cilt bariyerinin sağlıklı şekilde korunmasına yardımcı olmaktır.
Yazlık bakım rutinini kışın aynen sürdürmek doğru mu?
Her zaman değil. Cildin ihtiyaçları mevsimlere göre değişebilir.
Yaz döneminde daha hafif nemlendiriciler ve yağlanmayı kontrol etmeye yönelik ürünler yeterli olabilirken, soğuk aylarda cildin nem ve bariyer desteği ihtiyacı artabilir.
Ancak bu durum herkesin ağır ve yoğun ürünlere geçmesi gerektiği anlamına gelmez. Yağlı, akneye eğilimli, kuru veya hassas ciltlerin ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ürün seçiminin cilt tipine göre yapılması gerekir.