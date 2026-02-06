Cilt alt tonu doğru şekilde nasıl belirlenir?

ALT TONUNUZU BELİRLEMENİN 5 GÜVENİLİR YOLU

Alt tonunuzu bulmak için karmaşık testlere ihtiyacınız yok, profesyonellerin kullandığı bu 5 basit yöntem yeterli olacaktır:

Beyaz Kağıt Testi: Doğal ışıkta yüzünüzün yanına saf beyaz bir kağıt tutun. Cildiniz kağıdın yanında pembe veya kırmızımsı duruyorsa soğuk, sarımsı duruyorsa sıcak alt tonlusunuzdur. Karar veremiyorsanız nötr olma ihtimaliniz yüksektir.



Güneşle İlişkiniz: Güneşe çıktığınızda cildiniz hemen kızarıyor ve zor bronzlaşıyorsa soğuk; kolayca bronzlaşıp hiç kızarmıyorsa sıcak tondasınızdır. Önce yanıp sonra bronzlaşıyorsanız nötr kategorisine girersiniz.

Damar Gözlemi: Bilek içindeki damarlarınız mavi veya mor görünüyorsa soğuk, yeşilimsi bir tonda fark ediliyorsa sıcak alt tona sahipsinizdir.



Takı Uyumu: Gümüş ve platin takılar cildinizi daha canlı gösteriyorsa soğuk, altın takılar cildinizle daha iyi bütünleşiyorsa sıcak alt tonlusunuzdur.



Göz ve Saç Rengi: Kesin bir kural olmasa da çok açık tenli ve renkli gözlü kişilerde genellikle soğuk, koyu tenli ve koyu gözlü kişilerde ise sıcak alt tonlar baskındır.