Güzellik dünyası son 20 yılda sayısız ürünle tanıştırdı bizi. Bazıları hayatımızdan bir çırpıda uçup gitti ama bazıları yıllandıkça değer kazandı. Vazgeçemediğimiz 10 oyun kurucuyla tanışmak ister misiniz?

Yazı: Gülru İncu



1. Antioksidan bombası

E vitamininin en saf hali olan alpha tocopherol ile güçlendirilmiş C vitamini ve güçlü bitkisel antioksidan ferulic asit içeriyor. Çevresel hasarlara karşı cildin doğal antioksidan korumasından daha fazla koruma sağlıyor. Güneşin neden olduğu cilt yaşlanmasının belirtilerini düzeltiyor. İnce çizgiler, kırışıklıklar, düzensiz cilt rengi ve elastikiyet kaybıyla savaşıyor.





Skin Ceuticals ce Ferulic Serum 804 TL



2. O bir klasik

Cildinize gün boyunca kendini yenileme gücü verecek şekilde geliştirilen bu krem, cildi 72 saat boyunca nemlendiriyor. İçeriğindeki hyalüronik asit ve aktif aloe suyu, nemi cilde çekiyor ve dağıtıyor. Böylece cildin canlı, dolgun ve ışıltılı görünmesini sağlıyor.





Clinique Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator Nemlendirici 99 TL



3. Kaşlara sihirli dokunuş

Doğal görünümlü dolgunluk yaratmak için muhteşem bir ürün. Özel ince ve konik uçlu fırçası, bulaşmadan kolaylıkla uygulanmasına imkan sağlıyor. Kaşları dolgunlaştırırken düzeltiyor ve renklendiriyor. Ayrıca suya dayanıklı ve uzun süre kalıcı.





Benefit Gimme Brow-Volumising Eyebrow Kaş Jeli 182 TL



4. Kuru ve yıpranmış saçlar için

Yeniden yapılandırıcı saç bakım maskesi daha yumuşak ve parlak saçlara sahip olmanız için yoğun nem veriyor. Saçları dipten uca beslerken saç tellerini onarıyor ve yenilenme sağlıyor.





Toni&Guy Reconstruction Saç Maskesi 56 TL



5. Sarışınlar buraya

Sarı saçın bakımı zordur, çünkü renk dalgalanmalarına ve matlaşmaya daha müsaittir ama bu şampuan sarı saçlara doğal bir parlaklık ve ışıltı kazandırıyor. Boyadan kaynaklanan ton farklılıklarını gideriyor, ayrıca saçların daha kolay şekil almasına da yardımcı oluyor.





John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Şampuan 79.50 TL



6. Taş bebek kirpikleri

Kirpiklerinizin tıpkı taş bebeklerinki gibi uzun, gür ve kıvrık görünmesini istiyorsanız en doğru adres. Bu maskara kirpiklere ekstra hacim veriyor. Daha iri ve fark edilir görünmelerini sağlıyor.





Lancome Hypnose Doll Eyes Maskara 155 TL



7. Gece onarımı denince

Cildinizi tüm yaşlanma belirtilerine karşı onarmakla kalmıyor aynı zamanda hücrelerinizi de yeniliyor. Cilt hasarlarına neden olan serbest radikalleri yüzde 90’a kadar nötralize ediyor. Doğal gece onarımını artırıyor. İçeriğindeki hyalüronik asit sayesinde ise nemin cilde hapsedilmesini sağlıyor.





Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II Serum 720 TL



8. En zoruyla bile başa çıkar

Çalkalanınca aktif hale gelerek suya dayanıklı göz makyajını ve maskarayı bile zorlanmadan ve gözü acıtmadan çıkarıyor. Yağlı bir kalıntı bırakmıyor. İçerdiği aloe ve salatalık özleriyle de cildi rahatlatıyor.



