Yaşam alışkanlıklarınızda yapacağınız birkaç değişiklik ve cilt bakımı için oluşturacağınız rutinle sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşabilirsiniz...

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için pahalı kremler kullanmanıza ya da mucize çözümler aramanız şart değil! Tüm bunların aksine sağlıklı bir cilde sahip olmanın anahtarı, yaşam alışkanlıklarınıza bağlı... Her gün düzenli olarak cilt bakımınıza ayıracağınız birkaç dakikayla sağlıklı ve doğal bir cilde kavuşabilirsiniz. Acıbadem Atakent Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Yıldırım, sağlıklı, ışıldayan ve parlak bir cilde kavuşabilmek için içeriden ve dışarıdan yapılması gerekenleri anlattı.

İşte sağlıklı ve parlak cildin 5 kuralı:



1- Cildinizi günde iki kez temizleyin

Sabah ve akşam cilt temizliğine ayıracağınız birkaç dakika, sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşmanın ilk formülü... Cildi gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmak için sabah-akşam temizlemek gerekiyor. Cildi kuru ve hassas olan kişilerin temizleyici kremlerle, yağlı cilde sahip olanların ise temizleme jelleri ile yüzlerini yıkamaları en doğrusu. Cildin zarar görmemesi için işlemi, cilde bastırarak değil hafifçe ovalayarak uygulamak da işin püf noktası.

2- Nemlendiriciyi ihmal etmeyin

Sonbaharla birlikte cilt kuruluğu şikayetleri artıyor. Cilt yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak cildi zararlı dış faktörlerden koruyan nemlendiriciler, işte bu kuruluğa bağlı çatlamalara, pullanma ve dökülmelere karşı cildi koruyor. Sadece kuru değil, yağlı cilt tipine sahip olanların da nemlendiriciye ihtiyacı var. Ancak tıpkı temizlik ürünlerindeki gibi, cilt tipine göre nemlendiricilerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle yağlı bir cilde sahip olanlar, yağ oranı düşük olan su bazlı nemlendiricileri seçmeli. Aksi takdirde yağ oranı yüksek nemlendiriciler siyah nokta ve sivilce oluşumunu artırabiliyor.

3- Su cildiniz için de çok önemli

Cilt, tüm vücudu saran ve onu her türlü dış etkene karşı onu koruyan en büyük organ... Cildin doğal yoldan nemlenmesinin tek yolu ise su içmek... Günlük yaklaşık 8-10 bardak su tüketimi, hayati ihtiyaçlarımızı karşıladığı gibi, cildin sağlığını ve güzelliğini koruması için de çok önemli. Cildin yetersiz miktarda su ile beslenmesi sonucunda kırışıklar, çatlaklar ve pek çok farklı deri rahatsızlığına davetiye çıkarılmış oluyor.

4- Yaşlanma etkilerini geciktirmek için beslenmeye dikkat!

Ciltteki yaşlanma etkilerini yavaşlatmak ve engellemek için günlük beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmeli. Sağlıklı bir cilt için özellikle meyve, sebze ve proteinden zengin beslenmek önemli. Yiyecekleri tüketirken ne kadar şeker içerdiklerine göz atmayı da unutmayın. Çünkü şeker ve karbonhidrattan zengin beslenmek cilt sağlığını olumsuz etkiliyor.

5- Günde 8 saat uyku

Düzensiz uyku vücudumuzda pek çok olumsuz etkiye neden oluyor. Düzensiz uyku saatleri ile yeteri kadar dinlenemeyen hücrelerde serbest oksijen radikalleri ortaya çıkıyor. Bu serbest radikaller zaman içinde birikerek vücudun iyileşme mekanizmasında bozulmalara ve ufak sivilcelerin bile iz bırakarak iyileşmemesine sebep oluyor. Aynı şekilde ciltte kırışıklıklar, elastikiyet kaybı, gözenek yapısında bozulmalar, saç dökülmesi ve tırnaklarda kırılmalar da kaçınılmaz hale geliyor. Tüm bu nedenlerden ötürü günde 8 saat uyumak cilt sağlığı açısından son derece önemli.