60 saniyede bronz görünmek için...

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Hala tatile çıkamadıysanız işte size 60 saniyede bronz görünmenin püf noktası...

İşten güçten vakit bulamayıp, hala tatile çıkamadıysanız ama uzun süre deniz kıyısında tatil yapmış da yüzünüz güneşten hafifçe yanmış gibi bir izlenim yaratmak istiyorsanız size küçük bir tavsiyemiz var!



Temizlenmiş yüzünüze ince bir kat BB krem ya da renkli nemlendirici sürün. Aynı anda hem dudaklarınızı hem de yanaklarınızı nemlendirecek kompakt bir ürün işinizi kolaylaştıracak ya da bronzlaştırıcı pudra da işinizi görür. Son olarak siyah maskara ile makyajınızı tamamlayın.