Amber kokusuyla yenilenin!

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Bath&Body Works'ten duş jeli, vücut losyonu ve vücut spreyinden oluşan etkileyici bir seri...

Bath&Body Works Amber Blush kokusuyla ve ambalajlarıyla etkileyici bir seri.



Çıtırdayan odunların havayı ısıttığı bir ateş, süetin tende bıraktığı yumuşaklık ve olgun meyvelerin zenginliği koku yaratılırken ilham alınan detaylardan... İçeriğinde ise ahududu şampanyası, beyaz gardenya çiçeği, kremsi vanilyayla harmanlanmış süet ve kristalize amber bulunuyor.



Zengin ürün yelpazesine sahip koleksiyona mutlaka göz atmalısınız.



Bath&Body Works

Duş jeli, TL 19

Vücut losyonu,TL 25

Vücut spreyi, TL 32